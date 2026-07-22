Bogotá estaría alistando nuevo alivio tributario para más de 1,2 millones de contribuyentes con deudas pendientes

Bogotá podría poner en marcha un nuevo alivio tributario dirigido a más de 1,2 millones de contribuyentes con obligaciones pendientes ante el Distrito.

La propuesta, que surgió tras varias mesas de trabajo entre el concejal Rolando González y la Secretaría Distrital de Hacienda, avanza en su estructuración y sería presentada como proyecto de acuerdo durante las sesiones ordinarias del Concejo de Bogotá en el mes de agosto.

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De acuerdo con el cabildante, la medida busca facilitar la normalización de las deudas tributarias mediante una reducción de hasta el 50 % en los intereses y sanciones para quienes se pongan al día con sus obligaciones fiscales.

La intención es aliviar la carga económica de ciudadanos y empresas, al tiempo que se fortalece el recaudo y se recupera parte de la cartera morosa de la capital.

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Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá. Foto: Suministrada por Secretaría de Hacienda

Las cifras expuestas en el documento indican que actualmente Bogotá registra más de 1,2 millones de contribuyentes con deudas tributarias, cuyo monto asciende aproximadamente a 12,5 billones.

De concretarse, el alivio sería uno de los mecanismos de normalización tributaria más amplios implementados por el Distrito en los últimos años.

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Existe disposición para que el proyecto sea debatido por el Cabildo Distrital para aliviar financieramente a miles de personas. Foto: Secretaría de Gobierno

González, presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, aseguró que la iniciativa fue estudiada técnicamente por la Secretaría de Hacienda luego de varias reuniones de trabajo.

Según afirmó, existe disposición para que el proyecto sea debatido por el Cabildo Distrital, con el objetivo de brindar una nueva oportunidad a quienes mantienen obligaciones pendientes.

La iniciativa busca dar una nueva oportunidad a quienes mantienen obligaciones pendientes. Foto: Getty Images (jtinjaca) / Cortesía Alcaldía de Manizales / Montaje: Semana

“Después de varias mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda, logramos que esta propuesta fuera estudiada técnicamente. Hoy existe la voluntad de llevarla al Concejo de Bogotá para que miles de familias y empresarios tengan la oportunidad de ponerse al día con sus impuestos sin que los intereses sean un obstáculo”, señaló González.

El cabildante también recordó que el último alivio tributario implementado por el Distrito estuvo enfocado exclusivamente en contribuyentes afectados por la pandemia.

Rolando González preside la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá. Foto: Rolando Gonzáles

En contraste, la nueva propuesta pretende ampliar el beneficio para que cualquier ciudadano con deudas tributarias pueda acceder a este mecanismo de normalización, siempre que el proyecto obtenga el aval del Concejo de Bogotá durante su trámite legislativo.