Último día para pagar el impuesto predial sin sanciones ni intereses en Bogotá: así puede hacerlo

La Secretaría Distrital de Hacienda recordó que durante esta semana vence uno de los plazos más importantes para quienes aún no han cancelado el impuesto predial correspondiente a la vigencia 2026.

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La entidad hizo un llamado a los propietarios de inmuebles para revisar con anticipación el estado de sus obligaciones y evitar congestiones de última hora en los canales de pago. Además, recordó que los trámites relacionados con la factura y el pago pueden realizarse de manera virtual a través de la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda.

Y es que el viernes 10 de julio de 2026 vence el plazo para pagar el impuesto predial unificado sin descuento. Después de esa fecha, los contribuyentes que no hayan efectuado el pago entrarán en mora y comenzarán a generarse intereses por el incumplimiento de la obligación tributaria.

La administración distrital precisó que este vencimiento aplica para los propietarios de predios residenciales, comerciales e industriales ubicados en Bogotá. La entidad recordó que el descuento por pronto pago ya había expirado en una fecha anterior y que ahora corresponde cancelar el valor total del impuesto establecido para la vigencia actual.

Los contribuyentes podrán aportar un extra del 10 % para obras en la ciudad. Foto: Montaje SEMANA | Getty Images/iStockphoto

¿Cómo pagar el impuesto predial en Bogotá?

Los contribuyentes pueden consultar y pagar el impuesto predial a través de la plataforma Pagos Bogotá, disponible en www.haciendabogota.gov.co.

La Secretaría de Hacienda mantiene habilitadas diferentes opciones digitales y presenciales para facilitar el cumplimiento de esta obligación:

Pago en línea: a través del portal Pagos Bogotá en www.haciendabogota.gov.co.

Pago desde el celular: por medio de las billeteras digitales DaviPlata y DALE.

Pago presencial: en la ventanilla extendida del Banco de Bogotá, ubicada en los puntos de atención especializada de la calle 114 con avenida 19, el centro comercial Plaza de las Américas y el SuperCADE CAD.

En estos puntos es posible cancelar impuestos distritales vigentes y de años anteriores utilizando efectivo, tarjeta débito o tarjeta de crédito de las franquicias MasterCard y Visa.

La Secretaría indicó que quienes tengan dificultades para acceder a la factura pueden solicitarla a través de los puntos de atención de la entidad o mediante los canales de servicio al ciudadano. Asimismo, recomendó verificar previamente los datos del predio y el monto a cancelar para evitar inconsistencias en el proceso de pago.

El Distrito también recordó que los contribuyentes que no paguen dentro del plazo establecido pueden enfrentar procesos de cobro coactivo, además de los intereses moratorios que se generan a partir del vencimiento de la fecha límite. La recomendación es realizar el trámite con anticipación y conservar el comprobante de pago una vez se complete la operación.