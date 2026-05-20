Esta semana empezaron a llegar tarjetas conmemorativas del Metro de Bogotá a más de 16.000 contribuyentes. Estas incluyen un primer viaje gratis para los usuarios.

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El regalo se realizó a todas las personas que realizaron un aporte voluntario adicional del 10% al momento de pagar el impuesto predial. Esta opción la brindó la Alcaldía para aquellos que desearan contribuir a la ciudad.

La iniciativa fue anunciada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que quiso reconocer a los bogotanos que entregaron recursos adicionales. El distrito señaló que el recaudo del impuesto predial y vehicular es destinado a proyectos de infraestructura y espacio público para la ciudadanía.

“El aporte voluntario es algo único: que la gente pague por encima de lo que le corresponde y lo haga con la confianza de que esos recursos se invierten en cosas que le sirven a Bogotá”, indicó Galán.

Usuarios de redes sociales mostraron las tarjetas del metro y la carta de agradecimiento enviada por el mandatario en la que le pide a los contribuyentes que no “olviden que hicieron parte de una Bogotá que decidió avanzar”.

“Gracias a los más de 16 mil contribuyentes que a la fecha han hecho un aporte voluntario en el pago de sus impuestos. ¡A todos les estará llegando esta tarjeta conmemorativa, que representa un primer viaje gratuito en nuestro Metro!”, expresó Ana María Cadena, secretaria distrital de Hacienda.

Pago de impuesto predial y vehicular

El alcalde le recordó a los ciudadanos que aún pueden realizar el aporte voluntario y obtener la tarjeta conmemorativa del metro con un pasaje gratis. Para ello, deben acogerse al calendario tributario de 2026.

Los que no han pagado el impuesto predial tienen hasta el 10 de julio de este año. Por su parte, el tributo vehicular se puede pagar a cuotas este año con una nueva iniciativa de la Secretaría de Hacienda.

¿Por dónde van a pasar la primera y segunda línea del Metro de Bogotá?

Los interesados deberán realizar una declaración inicial antes del 12 de junio por medio de la oficina virtual. El primer abono tiene una fecha máxima del 3 de julio y la segunda cuota tiene un plazo de pago que se vence el 4 de septiembre. El resto de ciudadanos tendrán hasta el 24 de julio para liquidar el impuesto.

Para cancelar la deuda, es necesario ingresar a la página de la Secretaría de Hacienda: www.haciendabogota.gov.co, entrar a la opción “Paga predial y vehículos 2026”, ingresar los datos del vehículo y realizar el pago por medio de PSE o bancos autorizados.