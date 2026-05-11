Metro de Bogotá se acerca al 80 % de su avance en mayo; recibirá nuevos trenes este mes

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá completó un avance general del 77,53 % al cierre de abril de 2026, un avance importante de cara a la culminación del viaducto y la entrada en pruebas de los trenes. El nuevo balance fue entregado por la Empresa Metro de Bogotá y divulgado por distintos medios nacionales, en medio del avance de las obras sobre corredores estratégicos de la capital.

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Durante las últimas semanas, el proyecto también alcanzó otro hito relacionado con el componente ferroviario. Las autoridades confirmaron que este mes llegarán tres trenes adicionales a Bogotá, con lo que la ciudad completará 13 unidades de las 30 que harán parte del sistema una vez entre en operación comercial.

La información fue revelada después de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregara un nuevo balance sobre la ejecución de la obra. Según el mandatario, abril fue uno de los meses con mayores avances visibles desde el inicio del proyecto, especialmente por el crecimiento del viaducto y la llegada del décimo tren al patio taller de Bosa.

Avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que en 2026 iniciará pruebas con trenes como parte de su fase de alistamiento. Foto: Composición Semana/ Diego Vega - Empresa Metro de Bogotá

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, el viaducto ya supera los 13 kilómetros construidos y actualmente las obras son visibles en corredores como la avenida Villavicencio, Primero de Mayo, NQS, calle Octava Sur, calle Primera y avenida Caracas. Además, las 16 estaciones proyectadas continúan avanzando en diferentes frentes de trabajo.

Uno de los aspectos que más resaltaron las autoridades tiene que ver con la integración del sistema. Según la información oficial, 10 de las 16 estaciones tendrán conexión directa con el sistema TransMilenio, buscando facilitar la movilidad de los usuarios entre distintos modos de transporte masivo.

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Actualmente, más de 15.000 personas trabajan en los distintos frentes de obra de la Línea 1 del Metro, proyecto que atravesará localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Los Mártires, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

La Línea 1 tendrá una extensión cercana a los 24 kilómetros y conectará el suroccidente de Bogotá con la calle 72. El sistema contará con 30 trenes fabricados por la empresa china CRRC Corporation Limited, los cuales operarán de manera completamente eléctrica y automática.

Una de las curiosidades de la obra es que habrá vigas lanzadoras con nombre de mujer en la construcción del Metro de Bogotá. Foto: Metro de Bogotá API - Composición Semana

Las autoridades también anticiparon que durante los próximos meses comenzarán pruebas técnicas de circulación de trenes sobre algunos segmentos ya construidos del viaducto, inicialmente hasta inmediaciones de la estación ubicada frente al Hospital Kennedy.

Mientras avanza la Línea 1, Bogotá también mantiene en proceso la estructuración de la Línea 2 del Metro, un proyecto que busca conectar las localidades de Suba y Engativá con el centro ampliado de la ciudad mediante un trazado predominantemente subterráneo.