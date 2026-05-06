La Línea 1 del Metro de Bogotá iniciará pruebas sobre los viaductos en 2026, un paso clave que permitirá ver por primera vez los trenes en movimiento antes de su operación comercial en 2028.

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Pruebas del metro en Bogotá: así será la fase clave en 2026

El proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, la obra de infraestructura más ambiciosa del país, avanza hacia un punto clave: la puesta en marcha de pruebas sobre los viaductos elevados.

Este hecho marcará el inicio de la recta final antes de su operación comercial prevista para 2028.

De acuerdo con información divulgada, el sistema comenzará a ser visible en movimiento sobre las estructuras elevadas durante 2026, cuando se desarrollen las primeras pruebas técnicas con trenes en tramos del viaducto ya construidos.

Este paso es fundamental para verificar la integración entre la infraestructura, los sistemas eléctricos y la operación ferroviaria.

El contexto de este anuncio se da en medio de un avance significativo de obra.

Según datos oficiales de la Alcaldía de Bogotá, la Línea 1 alcanzó un 77,53 % de ejecución al cierre de abril de 2026.

Esto lo consolida como uno de los proyectos urbanos más adelantados de América Latina en su tipo.

El progreso incluye hitos estructurales clave, como la construcción de más de 13 kilómetros de viaducto elevado, elemento central del diseño del metro capitalino.

Operará completamente sobre estructuras elevadas a lo largo de 23,9 kilómetros entre Bosa y la calle 72.

El viaducto, visible ya en corredores como la avenida Villavicencio, la Primero de Mayo y la Caracas, es la base sobre la cual circularán los trenes durante las pruebas anunciadas para 2026.

Las pruebas que iniciarán sobre los viaductos hacen parte de una fase técnica obligatoria en proyectos ferroviarios de gran escala.

Estas evaluaciones permiten verificar aspectos como la estabilidad de la vía, la respuesta de los trenes, los sistemas de señalización y la sincronización operativa.

Previamente, algunos trenes ya habían sido sometidos a pruebas en fábrica y en el exterior, pero la etapa en Bogotá implica condiciones reales de operación.

De hecho, el cronograma contempla que las pruebas locales se extiendan por varios meses antes de la entrada en servicio.

En paralelo, la llegada progresiva de los trenes, de un total de 30 unidades, refuerza esta fase.

Para mayo de 2026, ya se encontraban en el país al menos diez trenes, que inicialmente han sido utilizados en el patio taller de Bosa para pruebas preliminares.

Un sistema elevado que transformará la movilidad

A diferencia de otros sistemas ferroviarios subterráneos, el Metro de Bogotá será completamente elevado en su primera línea.

Esta característica permitirá que, por primera vez, los bogotanos puedan observar los trenes en circulación desde distintos puntos de la ciudad, especialmente durante la fase de pruebas.

El sistema contará con 16 estaciones, diez de ellas con conexión directa a TransMilenio, lo que busca consolidar una red integrada de transporte masivo.

Además, se proyecta que la operación comercial inicie en marzo de 2028, tras completar las pruebas técnicas y la fase de alistamiento.

El inicio de pruebas en 2026 no solo representa un avance técnico, sino también un hito simbólico para una ciudad que ha esperado décadas por este sistema.

La posibilidad de ver trenes en movimiento sobre el viaducto marcará un cambio en la percepción del proyecto, pasando de obra en construcción a sistema funcional en etapa final.