“Discúlpeme, pero me pagaron para matarla”: brutal ataque a mujer en Meta quedó grabado en video

Una cámara de seguridad registró los angustiosos momentos en los que una mujer fue atacada a cuchillo por un hombre que descendió de una motocicleta en movimiento en el municipio de Castilla La Nueva, Meta.

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El violento hecho ocurrió el pasado fin de semana, justo cuando la víctima salía de trabajar sobre las 11 de la noche. En las imágenes se observa cómo dos hombres se movilizan en una motocicleta y, en cuestión de segundos, uno de ellos se baja aún con la moto en movimiento para abalanzarse sobre la mujer y atacarla brutalmente en múltiples ocasiones.

Según relató la madre de la víctima a Blu Radio, el agresor habría llamado a Lina por su nombre antes de atacarla. “Mi hija había salido de trabajar cuando un tipo de una moto la llamó y la cogió a puñaladas”, contó entre lágrimas.

La mujer recibió tres heridas con arma blanca que le perforaron el pulmón derecho y el hígado, lesiones que hoy la mantienen bajo estricta observación médica en una clínica de Villavicencio.

Uno de los detalles más escalofriantes del caso tiene que ver con lo que, según la familia, alcanzó a decir el atacante durante la agresión. “Lo único que ella recuerda es que él le dijo: ‘Perdóneme, pero me pagaron por matarla y esto es por sapa’”, aseguró su madre.

De manera preliminar, familiares de la víctima señalaron que no descartan que el ataque esté relacionado con amenazas que habría recibido hace cuatro años por parte de una expareja.

Incluso, sostienen que Lina conocía a su agresor. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado esa hipótesis.

Blu Radio intentó comunicarse con el comandante de la Policía del Meta para conocer avances de la investigación y las posibles líneas que manejan las autoridades, pero no hubo pronunciamiento oficial.

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De acuerdo con el Congreso de la República de Colombia, en 2025 se registraron 621 feminicidios, un crimen cada dos días, la mayoría precedidos por denuncias, amenazas y medidas de protección que no se cumplieron.

“A la mayoría de las mujeres nos hacen esto”, lamentó la madre de la joven, que por cuestiones de seguridad no quiso revelar su identidad y quien, además, pidió justicia y protección para su hija mientras lucha por sobrevivir.

Las autoridades judiciales y organismos de investigación ya analizan los videos de las cámaras de seguridad del sector para intentar identificar plenamente a los responsables y establecer si el ataque fue planeado.

Mientras avanzan las pesquisas, familiares y habitantes de Castilla La Nueva han pedido mayor presencia policial y medidas urgentes frente a la creciente sensación de inseguridad que vive el municipio.