Esta es la estación donde fue encontrada muerta la comandante de Providencia. CTI adelantó inspección

La muerte en extrañas circunstancias de la subteniente Jenyfer Marciales, comandante de Policía en Providencia, se convirtió en una investigación por el delito de homicidio y al lugar de los hechos llegaron agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía para adelantar una inspección.

Comandante de Policía en Providencia denunció acoso laboral y apareció muerta

SEMANA conoció algunas imágenes que revelan el sitio exacto donde está ubicada la estación de Policía de Providencia, el lugar de los hechos y donde fue encontrado el cuerpo de la subteniente. Aparentemente, falleció por un impacto de arma de fuego que nadie escuchó a pesar de que en el sitio se encontraban otros uniformados.

Las imágenes revelan que se trata de una edificación de tres pisos, muy parecida a los hoteles que se encuentran en Providencia; justamente en el tercer piso es donde se encontraba el alojamiento de la subteniente Jenyfer Marciales, el lugar que se convirtió en la escena del crimen.

Habitantes del sector revelaron que resultó muy extraño que incluso al interior de la estación de Policía nadie escuchara el impacto de arma de fuego que acabó con la vida de la subteniente cuando en el sitio también se alojan el resto de uniformados que hacen parte de esta unidad policial en Providencia.

La inspección que adelanta el Cuerpo Técnico de Investigaciones pretende recaudar elementos de prueba que no fueron identificados por los agentes de la Sijín en San Andrés y Providencia que estuvieron en el sitio. El objetivo es establecer evidencias que confirmen la hipótesis de un suicidio o, por el contrario, abran en el escenario de un proceso por el delito de homicidio.

Subteniente Jenyfer Marciales, fue encontrada muerta en extrañas circunstancias tras denunciar acoso laboral. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

La representación de víctimas en este caso, en cabeza del abogado David Sánchez, advirtió que le han pedido a la Fiscalía adelantar las investigaciones de la manera más rigurosa posible en el propósito de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de este caso que dejó varias dudas en la familia de la subteniente Marciales.

“La familia lo que pide es garantías, la debida diligencia de las autoridades; si bien en este momento se encuentran algunos funcionarios del CTI con bastante experiencia, pues ellos piden respeto por sus derechos como familia en búsqueda de esta verdad y, obviamente, creyentes de la institucionalidad de lo que en este momento están padeciendo”, dijo el abogado Sánchez.

Subteniente Jenyfer Marciales, era la comandante de Providencia. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Se espera que con los actos de investigación de parte de la Fiscalía se logre establecer o confirmar la hipótesis preliminar o, por el contrario, se concluya la necesidad de adelantar otros actos de verificación que conduzcan a un escenario más complejo, como un homicidio.