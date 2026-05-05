Lili Pink se pronunció sobre investigación de la Fiscalía por lavado de activos: abogado habló de “inconsistencias” en cifras

La empresa Lili Pink se volvió a pronunciar sobre la investigación que la Fiscalía General de la Nación ha adelantado en los últimos días por una presunta operación de lavado de activos. Al parecer, se habla de una supuesta cifra que ascendería a más de $700.000 millones de pesos.

Escándalo Lili Pink: sociedades señaladas de lavar más 730.000 millones de pesos se crearon con 10 millones

A través de su abogado, Iván Cancino, la compañía dejó en claro que todo el proceso se encuentra en “etapa de investigación” y, por lo menos hasta el momento, no existe ninguna decisión en firme por parte de la justicia.

En ese sentido, insistió en que todavía no hay responsabilidad alguna y la presunción de inocencia debe seguir manteniéndose. “Sobre los señalamientos de contrabando puedo precisar que no existe declaratoria judicial que los confirme”, dijo.

“Las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente. Todas las mercancías cuentan con delaración de importación y pagos debidamente soportados”, agregó.

Las autoridades ocuparon más de 400 establecimientos comerciales en una operación que rastrea movimientos financieros Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Lili Pink) y (Fiscalía Colombiana)

Por lo mismo, reiteró que todos los hechos que han sido mencionados corresponden a una “controversia jurídica en curso” y no ha una conclusión definitiva.

Además, remarcó que hay “inconsistencias” sobre las cifras que se han hecho públicas y los valores reales de las actuaciones administrativas, por lo que apuntó que esta información deberá ser esclarecida en sede judicial.

“La compañía reitera que genera más de 3.000 empleos directos, opera legalmente en Colombia y en otros países dde América Latina, comparece ante las autoridades y ejerce plenamente su derecho de defensa”, complementó.

Un conductor era el “socio mayoritario” de las tiendas Lili Pink. En medio del escándalo, los responsables huyeron de Colombia

Por último, Lili Pink hizo un llamado para que en medio del proceso se respete la presunción de inocencia y el debido proceso, evitando de esta forma que interpretaciones anticipadas sustituyan las decisiones judiciales.

“A medida que se conozcan más hechos, a medida que la Fiscalía dé más elementos, haremos otros pronunciamientos”, concluyó Cancino.

Extinción de dominio a los almacenes Lili Pink Foto: Fiscalía (API)

Es importante recordar que las autoridades ocuparon más de 400 tiendas de la conocida marca y, además, capturaron a una persona, quien fue imputada por cuatro delitos, aunque no aceptó su responsabilidad.

Por lo pronto, resta esperar para ver cómo avanza el proceso y cuáles serán los nuevos pronunciamientos que haga la reconocida empresa.