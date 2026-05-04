Escándalo Lili Pink: sociedades señaladas de lavar más 730.000 millones de pesos se crearon con 10 millones

Los detalles de la investigación que adelanta la Fiscalía por la multimillonaria operación de lavado de activos, a través de un grupo de sociedades que tenían a su vez varias empresas, entre ellas los establecimientos de ropa interior y cosméticos femeninos conocidos como Lili Pink, fueron revelados en una audiencia de imputación de cargos.

¿Seguirán abiertas las tiendas Lili Pink? Esto se sabe tras la redada de la Fiscalía

La fiscal a cargo del proceso advirtió los nombres de socios y empresas que estarían relacionados con este entramado criminal que, de acuerdo con el ente acusador, logró lavar más de 730.000 millones de pesos en dinero, producto del contrabando.

Entre los elementos de prueba y los hallazgos de la Fiscalía, se logró establecer que varias de estas sociedades se conformaron con menos de 10 millones de pesos, y fueron las mismas que lograron ocultar las operaciones de contrabando y lavar las millonarias ganancias que dejaba.

En el listado de empresas aparecen unas que están radicadas en Panamá y los líderes de la poderosa organización serían un hombre de origen libanés y su hijo, plenamente identificados por la Fiscalía. El problema es que la mayoría de los vinculados terminaron escapando de los operativos de captura.

Los investigadores lograron establecer que, a través de estas empresas fachada, se dio apariencia de legalidad a millonarios recursos derivados del contrabando y que los responsables, justamente los que lograron escapar de los operativos de captura, fueron los cerebros para estructurar una ruta criminal hace más de 10 años.

Extinción de dominio a los almacenes Lili Pink Foto: Fiscalía (API)

Sólo una persona fue capturada luego del operativo nacional que adelantó la Fiscalía con el apoyo del Ejército. Ocuparon más de 400 tiendas de la conocida marca Lili Pink. Esa persona fue imputada por cuatro delitos, no aceptó su responsabilidad y está pendiente de una audiencia de solicitud de aseguramiento.