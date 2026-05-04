El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el reporte meteorológico para la semana comprendida entre este lunes 4 y el viernes 8 de mayo de 2026. Según el organismo, se prevé una presencia constante de precipitaciones en las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía, con variaciones en la intensidad según el avance de los días.

Alerta del Ideam: Lluvias no dan tregua y ponen en alerta varias regiones

Para el final de este lunes, el informe detalla que se esperan lluvias en gran parte del país, siendo más intensas en las regiones Pacífica, el centro y norte de la Andina, el sur de la Orinoquía y la Amazonía.

En la zona Caribe, departamentos como Córdoba, Sucre y el sur de Bolívar registrarán descargas moderadas a fuertes, mientras que en la región Andina, Antioquia, Santander y Cundinamarca tendrán nubosidad persistente durante la tarde y noche.

Informe detallado por días

El martes 5 de mayo, las condiciones de humedad se extenderán hacia el piedemonte llanero y el oriente de la Orinoquía. El Ideam advierte sobre posibles tormentas eléctricas en el norte de Bolívar y Atlántico.

Las lluvias serán frecuentes y en algunos casos fuertes en Antioquia, Santander, norte de Boyacá y Cundinamarca, afectando también el eje cafetero. Por su parte, la región Pacífica mantendrá condiciones críticas en Chocó, Cauca y Nariño.

Clima para el miércoles 6 de mayo. Foto: Ideam

Hacia el miércoles 6 de mayo, se proyecta una ligera disminución de las precipitaciones en el Caribe y la zona Andina. No obstante, departamentos como Huila, Risaralda y Caldas mantendrán lluvias constantes.

En el archipiélago de San Andrés y Providencia predominará el tiempo seco, contrastando con la Amazonía, donde Caquetá y Putumayo seguirán bajo influencia de cielos nublados.

Clima para el jueves 7 de mayo del Ideam. Foto: Ideam

Para el jueves 7 de mayo, el pronóstico indica un incremento de la actividad eléctrica en el norte y oriente de la región Andina. La región Pacífica continuará registrando niveles altos de pluviosidad, especialmente en Valle del Cauca y Chocó.

En la región Andina, se prevén lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda y Quindío.

Clima del viernes 8 de mayo del Ideam. Foto: Ideam

Finalmente, el viernes 8 de mayo cerrará con una concentración de humedad en el centro y occidente del país. Los departamentos de Tolima y Huila se sumarán a las zonas con alertas por lluvias fuertes, mientras que en la Orinoquía las precipitaciones se focalizarán en Meta y Vichada.

San Andrés y Providencia podrían registrar lloviznas ligeras al cierre de la semana. Las autoridades recomiendan monitorear los niveles de los ríos en las zonas de mayor intensidad pluviométrica.