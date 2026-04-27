El Ideam emitió una alerta por la persistencia de lluvias intensas en Colombia, que durante las próximas 72 horas podrían generar emergencias hidrológicas en múltiples departamentos.

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Ideam advierte riesgo de deslizamientos e inundaciones en el país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió el Comunicado Especial No. 047, en el que advierte sobre la persistencia de precipitaciones intensas en amplias zonas del territorio nacional, especialmente en el centro y occidente del país,.

Por lo anterior, se mantiene en vigilancia a múltiples cuencas hidrográficas por posibles emergencias asociadas a crecientes súbitas, inundaciones y movimientos en masa.

De acuerdo con el pronóstico oficial para las próximas 72 horas, el país continuará registrando lluvias frecuentes e intensas durante las tardes y noches, con posibilidad de disipación en horas de la madrugada en algunos sectores.

Las regiones más afectadas serían los departamentos de Nariño, Cauca, Norte de Santander y Santander, donde se espera la mayor intensidad de las precipitaciones.

No obstante, el fenómeno también se extendería a otras zonas como Antioquia, Caldas, Boyacá, Cundinamarca, Chocó y Valle del Cauca, configurando un escenario de alta vigilancia hidrometeorológica.

El Ideam advierte por precipitaciones persistentes que podrían generar crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos en varias regiones del país. Foto: Foto: Ideam

Regiones bajo mayor vigilancia

Las lluvias se mantendrán de manera generalizada en las regiones Pacífica y Andina, con afectaciones también en los piedemontes de la Orinoquía y la Amazonía, donde se prevén eventos de alta intensidad entre el 27 y el 29 de abril.

Los mayores niveles de riesgo se concentran en Norte de Santander, Santander, Cauca y Nariño, debido a la persistencia y fuerza de las precipitaciones.

Según los análisis más recientes del Ideam, las precipitaciones continuarían durante el transcurso de la semana, aunque se espera una disminución gradual hacia su finalización.

Sin embargo, el organismo advierte que aún podrían mantenerse condiciones propicias para afectaciones hidrológicas relevantes en distintos puntos del país.

Ante este panorama, el Ideam hizo un llamado a las autoridades locales y departamentales para que mantengan activos sus planes de prevención y atención de emergencias.

De igual forma, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.

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El instituto insiste en la importancia del seguimiento constante a los boletines oficiales y a la evolución de las condiciones meteorológicas, dado que el comportamiento de las lluvias podría variar en cortos periodos de tiempo.