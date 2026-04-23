Fenómeno de El Niño: Idiger informa lineamientos preventivos en Bogotá

De acuerdo con recientes análisis de centros internacionales de predicción climática, se tiene previsto un posible calentamiento del océano Pacífico ecuatorial, lo que incrementa las probabilidades de desarrollo del Fenómeno de El Niño en distintos puntos de Colombia, incluida la ciudad de Bogotá, durante el segundo semestre de 2026.

Alerta por el fenómeno de El Niño: Bogotá refuerza su defensa hídrica y contra incendios

Según el Ideam, las proyecciones indican una probabilidad del 60 % entre mayo y julio, la cual podría aumentar hasta el 90 % hacia el mes de septiembre.

Es ante estas posibles circunstancias que la Alcaldía de Bogotá realiza una serie de seguimientos permanentes para estar preparados ante un posible escenario climático que pueda impactar en la capital.

Dentro de las entidades locales encargadas de ofrecer más información al respecto, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger) compartió la circular 06 de 2026, en donde se presentan las recomendaciones interinstitucionales junto con acciones estratégicas que ya se encuentran en desarrollo para prevenir los posibles eventos climáticos que pueden transcurrir en Bogotá.

Medidas preventivas del Idiger

Dentro de los lineamientos preventivos del Idiger, se encuentran los siguientes:

Fortalecer la educación ambiental con el objetivo de prevenir incendios forestales debido a malas prácticas.

Actualización y socialización de los Procedimientos Operativos Estandarizados (POE), además de sus Planes de Emergencia y Contingencia y demás instrumentos para la atención de emergencias vinculadas con los escenarios de riesgo que se puedan ocurrir durante el segundo semestre de este año.

Seguimiento al funcionamiento de los sistemas de monitoreo hidrometeorológico y ambiental.

Revisión y actualización de los inventarios de recursos humanos, técnicos y logísticos disponibles para la respuesta.

Actividades de simulación y simulacro orientados a escenarios de incendios forestales, afectaciones por estrés hídrico y emergencias tecnológicas asociadas a altas temperaturas.

Garantizar la operatividad de los mecanismos de coordinación interinstitucional y la disponibilidad de canales de comunicación para la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU).

Estrategias de comunicación del riesgo dirigidas a la ciudadanía, con mensajes preventivos sobre uso eficiente del agua, manejo de residuos, prevención de incendios y autocuidado frente a altas temperaturas.

Variaciones inusuales durante el transcurso de precipitaciones de lluvia en Bogotá

El Idiger informa que, si bien está previsto que durante la mitad del año sean alcanzados los niveles característicos del Fenómeno del Niño, ya la ciudad de Bogotá ha visto un comportamiento atípico de las precipitaciones de lluvias durante los primeros meses de este 2026; adicionalmente, mencionan que durante las temporadas que se esperaba mayores pronósticos de lluvias, presentaron una reducción.

Bogotá se prepara para el Fenómeno del Niño Foto: Idiger - API

La entidad informó que, durante enero y febrero de 2026, periodo de menor lluviosidad en Bogotá, los eventos de precipitación aumentaron hasta un 160 % debido a la influencia de sistemas sinópticos regionales.

Asimismo, señaló que en marzo y abril, meses en los que inicia la temporada de mayores lluvias, se registró un déficit de precipitación entre el 20 % y el 60 %.

De acuerdo con los estudios del Idiger, se indica que la llegada del Fenómeno del Niño es un evento que provoca la alteración de los patrones normales de precipitación y de la circulación de los vientos. En el caso con Colombia, esto conlleva a una disminución de las lluvias, sobre todo en las regiones Caribe y Andina. Esto hace que la ciudad de Bogotá tenga menos casos de lluvias de lo habitual.

Alteraciones más probables

El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático ha realizado una serie de análisis para determinar cuáles son las alteraciones más probables de la precipitación para el segundo y tercer trimestre de este año, siguiendo el avance del Fenómeno del Niño:

Julio-agosto-septiembre: En un evento típico de El Niño los modelos indican un déficit de precipitación en gran parte del norte de la ciudad.

Octubre-noviembre-diciembre: En un evento típico de El Niño, los modelos indican déficit de lluvias en parte del sur de la capital.

Los escenarios de déficit pueden llegar a variar de acuerdo con la fase del Fenómeno del Niño que se vaya desarrollando en el año.

Lluvias en Bogotá Foto: Getty Images

“Vale la pena recordar que hasta el mes de junio estamos aún en temporada de más lluvias y, aunque se han presentado anomalías y comportamientos atípicos, no podemos bajar la guardia con las precipitaciones que puedan llegar a presentarse, especialmente hacia el mes de junio. Debemos seguir alertas y tomando todas las precauciones”, comentó el Director del IDIGER, Guillermo Escobar.