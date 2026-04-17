Alerta por el fenómeno de El Niño: Bogotá refuerza su defensa hídrica y contra incendios

El fenómeno de El Niño es un evento climático que se caracteriza por el aumento anormal de la temperatura de las aguas del océano Pacífico.

Este calentamiento altera los patrones de lluvia y temperatura, generando en Colombia periodos de sequía prolongados, aumento de las temperaturas y mayor riesgo de incendios forestales, así como afectaciones en el abastecimiento de agua.

En este contexto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Alcaldía de Bogotá anunciaron una serie de medidas de preparación ante la posible llegada de este fenómeno, previsto para la segunda mitad del año, especialmente hacia septiembre.

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Durante un encuentro entre autoridades nacionales y distritales, en el que también participó el IDEAM, se analizó información técnica clave para anticipar los efectos de este fenómeno climático y fortalecer la capacidad de respuesta.

Las entidades destacaron la importancia de la coordinación entre el Gobierno Nacional y el Distrito para evitar impactos como los vividos en 2024.

Entre las principales acciones anunciadas se encuentra la activación de un monitoreo permanente del sistema Chingaza, fundamental para el suministro de agua en Bogotá.

Asimismo, se revisó el estado de otros componentes del sistema hídrico, como el sistema norte y la capacidad operativa de las plantas Wiesner y Tibitoc, con el fin de garantizar su funcionamiento ante posibles escenarios de estrés hídrico.

Las autoridades subrayaron que, aunque la ciudad está mejor preparada que en años anteriores, no hay margen para la complacencia y se requiere un trabajo articulado para mitigar los riesgos asociados a este fenómeno.

Además del abastecimiento de agua, se abordó la prevención y atención de incendios forestales, otro de los principales riesgos durante eventos de El Niño.

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En ese sentido, se anunció la llegada de helicópteros tipo Fire Hawk y equipos especializados, que fortalecerán la capacidad del país para atender emergencias de este tipo, una necesidad histórica en Colombia.

Finalmente, se destacó que Bogotá y la Sabana son estratégicas para el país, por lo que la cooperación entre los distintos niveles de gobierno será clave para proteger a la población y reducir los impactos de este fenómeno climático.