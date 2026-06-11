En la noche de este jueves, 11 de junio de 2026, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo público el cumplimiento de un compromiso adquirido con una estudiante de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital del país.

Alcalde Galán promete recuperar estas zonas públicas que son utilizadas para delinquir

El mandatario distrital fundamentó su mensaje en la importancia de escuchar las demandas de los ciudadanos y cumplir los acuerdos pactados de forma directa con la comunidad. La declaración se dio tras una inspección a los entornos escolares que presentaban dificultades de acceso.

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Durante el encuentro, la estudiante Gabriela manifestó: “Nuestro colegio María Currea está feliz porque tú viniste y nos cumpliste a todos los niños”.

El mensaje del alcalde sobre la gestión ciudadana

Al respecto, el alcalde Carlos Fernando Galán recordó que la infraestructura del plantel educativo era reciente, pero los accesos viales no estaban en condiciones óptimas. Por tal motivo, la administración distrital asumió la tarea de intervenir la malla vial y construir un muro de contención técnica.

Hace unos meses me encontré en Ciudad Bolívar a Gabriela, una pequeña estudiante del colegio María Currea Manrique, que me pidió, con toda la razón, que pavimentáramos las vías alrededor de su institución.



Hoy fui a visitarla con una buena noticia: les cumplimos a ella y a sus… pic.twitter.com/Oxojqgj6x0 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 12, 2026

El alcalde Galán afirmó que “nos alegra hoy poderle decir a Gabriela y a todos los estudiantes de este colegio que está lista la vía. Gracias a ti por haber vigilado esto y por habernos exigido que hiciéramos esta vía”.

El mandatario local enfatizó que este caso es un modelo de lo que ocurre cuando la ciudadanía participa de forma activa, realiza seguimiento y exige resultados a las entidades públicas. Galán reiteró su postura de que el ejercicio de gobernar está ligado a la recepción de las demandas sociales.

Datos técnicos de la intervención en Ciudad Bolívar

El proyecto de infraestructura vial y espacio público en la localidad contó con una inversión superior a los 4.623 millones de pesos. Los trabajos técnicos buscaron optimizar el tránsito y la seguridad en los entornos de los barrios La Coruña y Madelena.

En total, el Distrito intervino 3.367 metros cuadrados de andenes y 1,08 kilómetros de calzada asfáltica. La adecuación frente al Colegio María Currea Manrique abarcó 0,74 kilómetros construidos y requirió de soluciones de ingeniería para proteger las redes de servicios públicos del sector.

Con la entrega de estos tramos, la Alcaldía Mayor busca disminuir las diferencias de infraestructura en la ciudad y fortalecer la conectividad entre los barrios del sur. El mandatario concluyó que la administración mantendrá las intervenciones en otros puntos prioritarios de la capital.