Constantemente se le vienen haciendo cambios al fútbol y sus reglas. Durante el Mundial 2026 varias se utilizaron, lo que abrió la puerta a la llegada de otras para ser utilizadas en ligas top de Europa.

Uno de los certámenes que está a punto de poner en práctica una nueva es la Premier League de Inglaterra. Según se ha podido conocer por información de la BBC, tan solo esperan la aprobación dde la International Football Association Board (IFAB) para que esté en marcha.

“La Federación Inglesa de Fútbol (FA), la Premier League, la Liga Inglesa de Fútbol (EFL), la Liga Nacional (NRL) y la Superliga Femenina (FSL) han acordado la medida, a la espera de la autorización de la International Football Association Board (IFAB)”, avisa el medio en mención.

¿De qué se trata?

El propósito primario de dicha nueva medida impulsada en el balompié inglés es “erradicar el tiempo muerto táctico por lesión del portero”.

Al parecer, en dicho balompié ven que los arqueros pierden tiempo cuando se les atiende por alguna complicación física. Esto frena totalmente el juego e impide que se lleve a cabo el partido con celeridad.

David Raya, del Arsenal, siendo atendido por los servicios médicos Foto: Getty Images

Para entender la medida en su totalidad, hay que tener en cuenta tres puntos claves:

El portero solicita tratamiento

El entrenador tiene 10 segundos para nominar a un jugador de campo para que salga por un minuto

Si no se selecciona ningún jugador, el capitán debe abandonar el campo

Este tridente de aspectos fundamentales deberán ser tenidos en cuenta de ahora en adelante por los participantes en torneos de Inglaterra.

A pesar de que no se haya aceptado por la International Board, es cuestión de trámite que le den el ‘sí’ a los campeonatos de Reino Unido.

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El inicio de la utilización de dicha medida podrá verse desde el próximo mes: “Si la IFAB recibe la autorización a tiempo, el primer partido en el que se realizará la prueba será el encuentro de la ronda preliminar de la Copa Carabao entre el Tranmere y el Rochdale el sábado 1 de agosto”, según indica la BBC.

La vuelta del fútbol de Inglaterra

Después de la Copa Mundo el deseo de los aficionados futboleros es que regresen rápido las ligas de Europa, así como los torneos internacionales y demás campeonatos con repercusión en todo el mundo.

Con la Community Shield entre Arsenal y Manchester City (16 de agosto) se dará inicio al calendario en Inglaterra. A los pocos días ya empezará la Premier viendo debutar al campeón reinante el 21 de agosto:

Viernes 21 de agosto

2:00 p. m. – Arsenal vs. Coventry City

Sábado 22 de agosto

6:30 a. m. – Hull City vs. Manchester United

– Hull City vs. Manchester United 9:00 a. m. – Everton vs. Crystal Palace

– Everton vs. Crystal Palace 9:00 a. m. – Ipswich Town vs. Sunderland

– Ipswich Town vs. Sunderland 9:00 a. m. – Nottingham Forest vs. Leeds United

– Nottingham Forest vs. Leeds United 11:30 a. m. – Brentford vs. Tottenham Hotspur

Domingo 23 de agosto

8:00 a. m. – Brighton & Hove Albion vs. Aston Villa

– Brighton & Hove Albion vs. Aston Villa 8:00 a. m. – Manchester City vs. Bournemouth

– Manchester City vs. Bournemouth 10:30 a. m. – Newcastle United vs. Liverpool

Lunes 24 de agosto

2:00 p. m. – Fulham vs. Chelsea