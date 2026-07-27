Constantemente se le vienen haciendo cambios al fútbol y sus reglas. Durante el Mundial 2026 varias se utilizaron, lo que abrió la puerta a la llegada de otras para ser utilizadas en ligas top de Europa.
Uno de los certámenes que está a punto de poner en práctica una nueva es la Premier League de Inglaterra. Según se ha podido conocer por información de la BBC, tan solo esperan la aprobación dde la International Football Association Board (IFAB) para que esté en marcha.
EXCL: English football agrees trial to eradicate the goalkeeper injury tactical timeout.— Dale Johnson (@DaleJohnsonBBC) July 27, 2026
Coach has 10 seconds to select an outfield player to leave the field for one minute.
Applied this season across:
Premier League
EFL
National League
WSL
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“La Federación Inglesa de Fútbol (FA), la Premier League, la Liga Inglesa de Fútbol (EFL), la Liga Nacional (NRL) y la Superliga Femenina (FSL) han acordado la medida, a la espera de la autorización de la International Football Association Board (IFAB)”, avisa el medio en mención.
¿De qué se trata?
El propósito primario de dicha nueva medida impulsada en el balompié inglés es “erradicar el tiempo muerto táctico por lesión del portero”.
Al parecer, en dicho balompié ven que los arqueros pierden tiempo cuando se les atiende por alguna complicación física. Esto frena totalmente el juego e impide que se lleve a cabo el partido con celeridad.
Para entender la medida en su totalidad, hay que tener en cuenta tres puntos claves:
- El portero solicita tratamiento
- El entrenador tiene 10 segundos para nominar a un jugador de campo para que salga por un minuto
- Si no se selecciona ningún jugador, el capitán debe abandonar el campo
Este tridente de aspectos fundamentales deberán ser tenidos en cuenta de ahora en adelante por los participantes en torneos de Inglaterra.
A pesar de que no se haya aceptado por la International Board, es cuestión de trámite que le den el ‘sí’ a los campeonatos de Reino Unido.
El inicio de la utilización de dicha medida podrá verse desde el próximo mes: “Si la IFAB recibe la autorización a tiempo, el primer partido en el que se realizará la prueba será el encuentro de la ronda preliminar de la Copa Carabao entre el Tranmere y el Rochdale el sábado 1 de agosto”, según indica la BBC.
La vuelta del fútbol de Inglaterra
Después de la Copa Mundo el deseo de los aficionados futboleros es que regresen rápido las ligas de Europa, así como los torneos internacionales y demás campeonatos con repercusión en todo el mundo.
Con la Community Shield entre Arsenal y Manchester City (16 de agosto) se dará inicio al calendario en Inglaterra. A los pocos días ya empezará la Premier viendo debutar al campeón reinante el 21 de agosto:
Just one month until the first round of fixtures for the 2026/27 Premier League season begins 🏟️👀 pic.twitter.com/bEl7NsQ3mG— Premier League (@premierleague) July 21, 2026
Viernes 21 de agosto
- 2:00 p. m. – Arsenal vs. Coventry City
Sábado 22 de agosto
- 6:30 a. m. – Hull City vs. Manchester United
- 9:00 a. m. – Everton vs. Crystal Palace
- 9:00 a. m. – Ipswich Town vs. Sunderland
- 9:00 a. m. – Nottingham Forest vs. Leeds United
- 11:30 a. m. – Brentford vs. Tottenham Hotspur
Domingo 23 de agosto
- 8:00 a. m. – Brighton & Hove Albion vs. Aston Villa
- 8:00 a. m. – Manchester City vs. Bournemouth
- 10:30 a. m. – Newcastle United vs. Liverpool
Lunes 24 de agosto
- 2:00 p. m. – Fulham vs. Chelsea