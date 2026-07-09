Xabi Alonso cayó parado tras fracasar en Real Madrid: grande de Inglaterra lo anunció como DT

En medio del Mundial 2026 se vienen realizando movimientos importantes de los clubes más importantes de Europa.

Los fichajes de entrenadores y jugadores son las transacciones que más llaman la atención. En las últimas horas Chelsea ha anunciado la llegada de su nuevo DT, el exentrenador de Real Madrid y Bayer Leverkusen, Xabi Alonso.

Dicho español de 44 años tendrá la responsabilidad de catapultar nuevamente al elenco de Londres a lo más alto no solo de Inglaterra, sino también del Viejo Continente. Es otra apuesta fuerte de los blues que no han encontrado técnico ideal desde hace años.

Para Xabi es su oportunidad de limpiar su imagen como estratega tras el fracaso vivido en su casa, Real Madrid. Allí fue contratado a principios de la temporada pasada, pero los malos resultados lo llevaron a ser relegado del cargo antes de tiempo.

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A pesar de que su rendimiento general en la Casa Blanca no fue el peor, derrotas puntuales ante rivales que no se permite en los de Madrid propiciaron la decisión en cabeza del presidente merengue, Florentino Pérez.

Su éxito mayúsculo

Desde el 2019 Alonso está siendo entrenador en propiedad tras su etapa como jugador donde fue exitoso. Su primera experiencia la vivió en la Real Sociedad “B”, luego pasó a Bayer Leverkusen, Real Madrid y, ahora, Chelsea.

En los alemanes fue donde se dio a conocer y destacó por completo. Durante los tres años que pasó demostró que podía llevar a un club histórico de un país a jugar bien, pelear con favoritos y hasta ganar un título que era dominado ampliamente por Bayern Múnich.

Xabi Alonso, campeón de Bundesliga con Bayer Leverkusen. Foto: AFP

En la campaña 2023-2024 acabó primero de liga, por encima de todos los demás que aspiran a esta corona. Quedó en la historia del club al ser campeón invicto tras ganar 28 partidos y empatar solo seis.

Gustavo Puerta, de Selección Colombia que acaba de terminar su participación en el Mundial 2026 estuvo bajo las órdenes del español en dicho título alemán.

Primer fichaje confirmado

El Chelsea completó fichaje del joven portugués Geovany Quenda, procedente del Sporting de Lisboa, que firmó por el club londinense hasta 2034, anunciaron los Blues este miércoles.

El acuerdo, que estaba cerrado desde el año pasado, estipula la llegada del versátil joven de 19 años a Londres por una cantidad cercana a los 44 millones de libras (52 millones de euros/59 millones de dólares).

Geovany Quenda is a BLUE! 💙 pic.twitter.com/jGPDrMNEUW — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 8, 2026

“Se siente increíble estar aquí. El Chelsea es un gran equipo y estoy emocionado de jugar aquí en Stamford Bridge”, declaró Quenda al sitio web del club de la Premier League.

El atacante internacional sub-21 con Portugal, que puede jugar en las dos bandas, ayudó al Sporting a conquistar el doblete de liga y copa nacionales en la temporada 2024-2025.

Quenda, que se pondrá a las órdenes del técnico español Xabi Alonso, ostenta además el récord de ser el jugador portugués más joven en marcar en la Champions League, al anotar en la victoria por 4-1 sobre el Kairat en septiembre de 2025.

*Con información de AFP.