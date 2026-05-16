Xabi Alonso definió su futuro: confirman “acuerdo” con su nuevo equipo y volverá a dirigir

Xabi Alonso está cerca de volver al ruedo como entrenador y ya tendría todo acordado con su nuevo club. De esta forma, enfrentará un nuevo reto como entrenador tras lo que fue su salida del Real Madrid.

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Hace cuatro meses, el entrenador español salió de la Casa Blanca después de que los resultados no se dieran, el fútbol no gustara y tuviera algunas discusiones con futbolistas importantes.

Pese a que no se le dieron las cosas de la mejor manera en el conjunto blanco, Xabi dejó una muy buena imagen por lo que hizo en Alemania con el Bayer Leverkusen y por eso volverá a los banquillos.

Por lo menos así lo confirmó el reconocido periodista de fútbol, Fabrizio Romano, quien indicó que es inminente su llegada al Chelsea de Inglaterra.

“URGENTE: Xabi Alonso ha aceptado convertirse en el próximo entrenador del Chelsea, ¡AQUÍ VAMOS! El acuerdo está listo para completarse“, escribió en sus redes sociales.

De acuerdo con esta información, se espera que The Blues hagan el anuncio oficial en los próximos días y el español tenga su primera experiencia como técnico en el fútbol inglés, al que conoce muy bien por su paso por el Liverpool cuando fue jugador.

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Alonso llegará a un conjunto que atraviesa una gran crisis y que no pasa por su mejor momento. Pese a que siempre es llamado a pelear la Premier League, en estos momentos está en la novena posición y está en riesgo de quedarse sin competición europea.

Sumado a esto, este sábado perdió la final de la FA Cup ante el Manchester City, por lo que las posibilidades de estar en Europa se le han ido escapando poco a poco.

Zozobra en Chelsea por su temporada local en Inglaterra. Foto: Getty Images

La inestabilidad del club se refleja en que a lo largo de la temporada ha tenido tres entrenadores: Enzo Maresca, Liam Rosenior y Calum McFarlane.

Una vez se haga oficial la contratación de Xabi Alonso, tendrá la dura tarea de devolver al Chelsea a los primeros lugares y ganar títulos.