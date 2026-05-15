¿Fichaje a la vista? El guiño de Pep Guardiola a Daniel Muñoz que la TV inglesa captó y genera ruido en Europa

Manchester City sigue metiendo presión al líder Arsenal en una definición al rojo vivo en la Premier League. Los dirigidos por Pep Guardiola siguen mentalizados en el título y están atentos a algún traspié del finalista de la Champions para arrebatar el primer lugar.

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¿Qué necesita Manchester City para ganarle la Premier League al Arsenal?

En su más reciente salida, en partido que estaba aplazado, Manchester City sabía perfectamente que la victoria era más que necesaria para seguir recortando puntos ante Arsenal. Cumplió con las expectativas y salió no solo a ganar, sino a golear al Crystal Palace y mandar un claro mensaje en el fútbol inglés. La competencia sigue más viva que nunca.

Tras la contundente victoria 3-0 en el Etihad Stadium, el técnico Pep Guardiola lo primero que hizo fue buscar a Daniel Muñoz, titular en este juego y considerado uno de los mejores laterales / carrileros de la Premier League. El entrenador español se le vio muy amable con el jugador colombiano, hubo buen apretón de manos, sonrisas y algunos diálogos en el césped.

Daniel Muñoz se sigue consolidando en los libros dorados del Crystal Palace: alcanzó nueva marca. Foto: Getty Images

Este gesto captado por la televisión inglesa abrió el mar de rumores sobre Daniel Muñoz para la próxima temporada hasta el punto de que no se descarta algún movimiento desde el Manchester City e intentar que sea refuerzo tras el Mundial 2026. Se cree que la charla entre DT y lateral pudo tratarse el tema, más allá de los elogios y saludos de Guardiola.

🇨🇴 | Guardiola fue a buscar a Daniel Muñoz trás finalizar el partido entre Manchester City y Crystal Palace. El técnico fue a charlar con el mejor lateral de la Premier League y quizás le hizo alguna propuesta para la próxima temporada.



El colombiano ya ha llamado la atención… pic.twitter.com/E8ZuRTmDJ7 — Gol Garra (@ElGolGarracol) May 14, 2026

Cabe recordar que el Crystal Palace, más allá de que le fue imposible pelear por la Premier League, está en la final de la Conference League, el tercer torneo de clubes en Europa con Daniel Muñoz como protagonista. La ficha del jugador está valorada en 27 millones de euros, según Transfermarkt.

Manchester City goleó al Crystal Palace

Antes del cruce de palabras de Daniel Muñoz con Guardiola, se dio el festín del Manchester City para meterle presión al Arsenal por el título. Antoine Semenyo, apuesta de Guardiola para este remate de temporada, abrió el marcador al minuto 31 y luego al 39′, fue el turno para el egipcio Omar Marmoush.

El brasileño Savinho colocó el tercero definitivo al minuto 83. Daniel Muñoz fue titular y jugó 81 minutos en la habitual línea de cinco para ser un carrilero cuando el equipo sale a la ofensiva. Por otra parte, Jefferson Lerma también estuvo desde el pitazo inicial y sí estuvo los 90. Ambos estarían en la lista definitiva de 26 jugadores de Colombia para el Mundial 2026.