Marca: José Mourinho es el elegido como nuevo DT del Real Madrid

Hay revuelo en el fútbol mundial por una noticia de alta proporción en el Real Madrid. Según ha revelado en las últimas horas el prestigioso diario Marca, el ‘Merengue’ ha tomado una decisión drástica para dirigir su proyecto deportivo y el elegido no es otro que un viejo conocido de la casa: José Mourinho.

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El estratega portugués, actualmente en el Benfica, regresaría al banquillo del Santiago Bernabéu como jugada de emergencia para asumir el cargo de director técnico de cara a la temporada 2026-2027 y así recuperar el prestigio y volver a los títulos, que en esta campaña le fueron esquivos.

La información, que rápidamente se ha tomado las portadas de los principales medios deportivos internacionales, señala que el acuerdo institucional está prácticamente cerrado al 99.9%. Tras dos temporadas sumamente complejas en las que el conjunto español no ha logrado levantar títulos de gran envergadura, el presidente Florentino Pérez habría acudido al carácter, la experiencia y la disciplina del técnico luso para devolver al club a la cúspide mundial.

De confirmarse el anuncio oficial en las próximas semanas, esta será la segunda etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid, club que ya dirigió con notable éxito entre 2010 y 2013, época en la que rompió la hegemonía del Barcelona de Pep Guardiola ganando una Liga de récord (los 100 puntos), una Copa del Rey y una Supercopa de España. Su retorno representa una apuesta total por el liderazgo de un hombre que sabe perfectamente cómo manejar la presión del entorno madridista.

José Mourinho durante un partido con el Benfica de Portugal. Foto: SL Benfica

En recientes declaraciones el entrenador portugués intentó mantener la prudencia afirmando que no había mantenido contactos directos con Real Madrid. Por otra parte, las fuentes de entero crédito citadas por Marca aseguran que las negociaciones secretas avanzaron a paso firme. La cúpula blanca ve en ‘Special One’ el candidato ideal para suceder a Álvaro Arbeloa y reestructurar un vestuario repleto de estrellas que necesita un rumbo claro y que estaría en serios conflictos.

Mourinho vuelve al Real Madrid

Con su llegada, ‘Mou’ se convertirá en el cuarto director técnico en apenas un año, tras los ciclos recientes de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y el interinato de Arbeloa.

La junta directiva tiene claro que el perfil combativo y ganador del portugués es el revulsivo necesario para competir contra las billeteras de la Premier League y el resurgir de los gigantes europeos en la Champions. El anuncio definitivo se haría público una vez concluyan los compromisos oficiales de la presente temporada en LaLiga y antes del Mundial 2026.

Mourinho y Arbeloa se reencuentran: el luso dirigió al español en Real Madrid. Foto: Getty Images

“El resto de detalles, como la desvinculación de Mou del Benfica previo pago de una compensación de tres millones de euros, son considerados menores en el Real Madrid, que siempre ha defendido que el dossier del entrenador era relativamente fácil de resolver. Otra cosa será la renovación de los fichajes en cuanto a salidas, primero, y entradas, en las que el nuevo entrenador del Madrid tendrá voz y voto. En ese sentido, el verano será largo en Valdebebas. Pero lo primero es la llegada de Mou, a falta sólo de la confirmación oficial por parte del club, que aún deberá esperar unos días”, agregó Marca.