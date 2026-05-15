Convocatoria oficial de Bélgica para el Mundial 2026: hay decisión sobre Courtois y Lukaku

Rudi García, director técnico de Bélgica, anunció su lista de 26 convocados para el Mundial 2026, donde enfrentarán a Egipto, Irán y Nueva Zelanda en el grupo G.

Kevin de Bruyne lidera la convocatoria como capitán, acompañado por Jérémy Doku, el recuperado Thibaut Courtois y Romelu Lukaku en medio de la poca continuidad que arrastra en el Napoli.

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“Romelu está recuperado, pero está falto de forma y no estoy seguro de que pueda ser titular en los partidos. Pero es nuestro mejor delantero, el máximo goleador de la historia de Bélgica”, con 89 goles en 124 partidos, explicó Garcia en rueda de prensa.

Lesionado y luego caído en desgracia en su club, Lukaku (33 años) solo suma 69 minutos de juego desde principios de año.

“Tenemos cinco semanas para ponerle a punto y poco a poco verle ser capaz de ayudar al equipo”, añadió el seleccionador de los Red Devils.

Para hacer frente a este problema en ataque, Rudi Garcia convocó por primera vez a Matías Fernández-Pardo, el delantero del Lille que recientemente optó por la nacionalidad deportiva belga después de haber sido seleccionado en varias ocasiones con la selección sub-21 de España.

Las principales ausencias son Loïs Openda, el delantero de la Juventus, y Mika Godts, el extremo del Ajax.

En el grupo G, Bélgica se enfrentará en la primera fase a Egipto (15 de junio), Irán (21 de junio) y Nueva Zelanda (27 de junio).

En el Mundial 2022 de Catar, los Red Devils no superaron la primera fase, cuatro años después de haber hecho historia con su mejor clasificación (3.ª en Rusia 2018).

Jeremy Doku #11 y Kevin De Bruyne #7, principales figuras de Bélgica. Foto: Getty Images

Courtois vuelve reforzado

Aunque todas las dudas están sembradas sobre Romelu Lukaku, también genera preocupación el estado físico de Thibaut Courtois. El experimentado arquero acabó de volver a las canchas con el Real Madrid y solo tendrá un partido más antes de unirse a la concentración.

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Courtois estuvo alejado de la selección durante el proceso mundialista por las lesiones y por una incomodidad personal con el extécnico Domenico Tedesco.

Bajo las órdenes de Rudi García, decidió volver a vestirse con la camiseta de Bélgica; sin embargo, también se perdió los amistosos de marzo por una lesión.

Aunque el DT probó alternativas, decidió convocar a Courtois y darle la confianza para disputar el Mundial 2026.

La lista de Bélgica para el Mundial

Porteros (3): Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP), Sanne Lammens (Manchester United/ING), Mike Penders (Estrasburgo/FRA)

Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP), Sanne Lammens (Manchester United/ING), Mike Penders (Estrasburgo/FRA) Defensas (9): Timothy Castagne (Fulham/ING), Zeno Debast (Sporting de Portugal/POR), Kony De Winter (AC Milan/ITA), Brandon Mechele (Club Brujas), Thomas Meunier (Lille/FRA), Nathan Ngoy (Lille/FRA), Joachim Seys (Club Brujas), Arthur Theate (Fráncfort/ALE), Maxim De Cuyper (Brighton/ING)

Timothy Castagne (Fulham/ING), Zeno Debast (Sporting de Portugal/POR), Kony De Winter (AC Milan/ITA), Brandon Mechele (Club Brujas), Thomas Meunier (Lille/FRA), Nathan Ngoy (Lille/FRA), Joachim Seys (Club Brujas), Arthur Theate (Fráncfort/ALE), Maxim De Cuyper (Brighton/ING) Centrocampistas (6): Kevin De Bruyne (Nápoles/ITA), Youri Tielemans (Aston Villa/ING), Amadou Onana (Aston Villa/ING), Nicolas Raskin (Rangers/ESC), Axel Witsel (Girona/ESP), Hans Vanaken (Club Brujas)

Kevin De Bruyne (Nápoles/ITA), Youri Tielemans (Aston Villa/ING), Amadou Onana (Aston Villa/ING), Nicolas Raskin (Rangers/ESC), Axel Witsel (Girona/ESP), Hans Vanaken (Club Brujas) Delanteros (8): Romelu Lukaku (Nápoles/ITA), Jeremy Doku (Manchester City/ING), Leandro Trossard (Arsenal/ING), Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA), Diego Moreira (Estrasburgo/FRA), Matías Fernández-Pardo (Lille/FRA), Dodi Lukebakio (Benfica/POR), Alexis Saelemaekers (AC Milan/ITA).

*Con información de la AFP.