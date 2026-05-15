Néstor Lorenzo ha sido objetivo de críticas en las últimas horas por haber dejado sin Mundial al atacante Roger Martínez, quien milita en el Al-Taawon FC, de Arabia Saudita.

En sus redes sociales personales, el delantero decidió dejar un recado para el seleccionador por no haberlo tenido en cuenta en la prelista de 55 entregada durante el jueves.

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Su escrito tuvo varios apartados donde mostró su malestar: “Increíble. Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué, aun sin jugar en mi posición naturalmuchas veces, pero no sabes un carajo más de lo mismo".

Para sus representantes es una “canallada”

Agencia Proezas es la encargada de manejar al atacante. Dicha marca de representación no se quedó callada ante la decisión del seleccionador nacional, al que le lanzaron más ataques por no tener en cuenta a Martínez.

En un comunicado que titularon “mucho más que una ausencia”, agregaron: “Roger Martínez apoya a sus compañeros y a su selección, y pone de relieve los malos manejos y las deslealtades”.

“En Colombia se habla de “rosca”, pero también es importante hablar de valores y principios. Roger siempre se mata por su selección. Ama a su selección y hoy está más que dolido: está defraudado", manifestaron.

“Más allá de los méritos deportivos, de la cantidad de minutos jugados —algo que algunos técnicos dicen valorar— y de la cantidad de goles que Roger ha convertido en los últimos meses (23 goles en 30 partidos, siendo el segundo jugador colombiano con mejor promedio de gol en el mundo, a solo tres goles de un tal Cristiano Ronaldo, y todavía con partidos por disputar en la liga), seguramente el técnico podrá objetar la liga árabe, en un fútbol y un mundo globalizados donde participan grandes jugadores de Europa y del mundo, muchos de los cuales jugarán este Mundial. Razones que se pueden entender. Son gustos, dicen", cuestionaron del criterio de Lorenzo para su elección.

El colombiano Roger Martínez es goleador en Arabia Saudita. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP) Foto: AFP

A su vez, relataron que el jugador en cuestión con la Tricolor vivió grandes complicaciones, las cuales no fueron valoradas: “Roger dio su vida deportiva cada vez que fue citado en las Eliminatorias. Incluso sufrió una grave lesión en la altura de Bolivia que pudo haberle costado su carrera. Nunca se quejó; al contrario. Participó del proceso cuando se lo necesitó y pudo aportar lo suyo. Sin embargo, después de aquella lesión nunca volvió a tener otra oportunidad para ganarse en la cancha —y no en la “rosca”— su lugar".

Para dar cierre al comunicado, los representantes lanzaron el calificativo más duro hacia el DT de Colombia: “Roger quedó afuera de la lista preliminar de 55 jugadores. Lo consideramos mucho más que una injusticia: una canallada del entrenador Lorenzo. Una muestra de ingratitud y deslealtad”.

Néstor Lorenzo dio a conocer la prelista de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026 Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Con el correr de los días pasará la calentura por este hecho que consideramos, cuanto menos, injusto, y tocará —como sabemos que Roger hará— apoyar a su selección y a sus compañeros desde el lugar que le toque", fue como completaron la misiva pública en donde se mostraron en desacuerdo.

En lugar de Martínez, el entrenador decidió llevar a Rafael Santos Borré o Jhon Durán, quienes no pasan por su mejor presente deportivo previo a la Copa del Mundo.