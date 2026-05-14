Con el anuncio oficial de Néstor Lorenzo de la prelista hacia el Mundial 2026, se conocieron los jugadores que fueron llamados, así como los que fueron borrados por el entrenador nacional al frente de la Tricolor.

Un listado de unos 10 nombres no se vio entre los 55 que convocó el argentino. Entre los que más resonaron estuvieron José Enamorado, Hugo Rodallega, entre otros.

Los 10 jugadores que borró Néstor Lorenzo para el Mundial 2026: de Rodallega a Enamorado

El listado de figuras de Liga BetPlay que llamó Lorenzo a Colombia para el Mundial 2026

Uno que protestó de manera pública por no haber sido tenido en cuenta fue Roger Martínez. Dicho atacante, que hoy día milita en Al Taawon de Arabia Saudita, escribió un mensaje en sus redes sociales personales donde cargó contra el DT.

Para el cartagenero, sus números lo avalaban para haber sido tenido en cuenta. “Increíble. El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano, 23 en 30 partidos, y quedan 2 fechas, peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo”.

Mensaje de Roger Martínez por no ser llamado a la Selección Colombia en la prelista de 55 rumbo al Mundial 2026. Foto: Captura de IG (Roger Martínez)

Adicional a eso, luego Martínez le lanzó el recado más fuerte al cuerpo técnico de Lorenzo. Para el delantero, este siempre estuvo a la altura, aun cuando no era puesto en su posición natural y se sacrificó de más.

“Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué, aun sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo más de lo mismo, pero ahí weee”, escribió fastidiado.

Números de Roger en Selección

Quien hoy se siente en desacuerdo por no ser llamado no es un desconocido para los procesos de la Selección Colombia de Mayores.

Roger Martínez jugó por las Eliminatorias hacia el Mundial 2026 ante Bolivia. Foto: AFP

Desde 2016, ha sido tenido en cuenta por diferentes entrenadores. Su mejor momento se dio en 2019, cuando fue llamado unas ocho veces para amistosos y tres para las eliminatorias.

En el camino hacia el Mundial, se recuerda que jugó en Bolivia, en El Alto, donde el equipo nacional perdió 1-0.

Prelista de 55 de Colombia previo al Mundial 2026

Arqueros (6): Kevin Mier, Álvaro Montero, Mosquera Marmolejo, David Ospina, Aldaír Quintana, Camilo Vargas.

Defensas (17): Álvaro Angulo, Santiago Arias, Cristian Borja, Juan David Cabal, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Junior Hernández, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Yerson Mosquera, Daniel Muñoz, Edier Ocampo, Andrés Román, Johan Romaña, Davinson Sánchez.

Mediocampistas (18): Jhon Arias, Yaser Asprilla, Jordan Barrera, Wilmar Barrios, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Juan Guillermo Cuadrado, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Solís, Richard Ríos, James Rodríguez.

Delanteros (14): Rafael Santos Borré, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Edwuin Cetré, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Andrés Gómez, Juan Camilo Hernández, Stiven Mendoza, Luis Suárez, Sebastián Villa, Neiser Villarreal, Kevin Viveros y Luis Díaz.