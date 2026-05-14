Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Se suponía que la prelista no iba a salir al público, pero Néstor Lorenzo citó a rueda de prensa y puso en conocimiento de los medios de comunicación el grupo de 55 jugadores que están ‘bloqueados’ de cara al Mundial 2026.

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Entre las principales novedades está Sebastián Villa, Juan Guillermo Cuadrado y Aldair Quintana, quienes lucharán por quedarse con un tiquete a la Copa del Mundo.

Carlos Antonio Vélez reaccionó a la publicación de la prelista y dejó claro que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no tenía en sus planes que se conocieran los nombres antes de la convocatoria final.

“En una actitud desafiante y contradiciendo la posición del comité ejecutivo de la Federación”, escribió a través de su cuenta de X. “Su presidente me dijo claramente NO PRELISTA; el DT de la selección la publicó. Seguramente a alguien le debe cumplir diferente de sus patrones, y también seguramente queriendo demostrar, además, que manda él... Igual no hay lío”.

¿Crítica contra Sebastián Villa?

Vélez también señaló un jugador en especial que, según su opinión, no debería estar en esa lista de 55 convocados. “Figura un impresentable condenado, lo que de una vez demuestra la caradura moral del personaje que lo elige”, apuntó.

“La camiseta de la selección nacional debe ser portada por quienes, además de lo deportivo, sean ejemplo de los niños y jóvenes que siguen a sus componentes… Ética del fulano, cero", agregó.

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Aunque no mencionó el nombre específico, se trataría de Sebastián Villa, quien tuvo problemas legales en Argentina y no ha vuelto a ser convocado a la Tricolor desde hace años.

Carlos Antonio Vélez ya había manifestado su inconformismo con la posibilidad de que Villa vuelva a la Selección Colombia. “Espero que no sea cierto que a la selección llegaría un condenado por violencia de género y amenazas coactivas, sentenciado y condenado”, señaló en marzo de este año.

Carlos Antonio Vélez, periodista colombiano. Foto: Guillermo Torres /Semana

Esta es la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026