Reacción de Carlos Antonio Vélez a la goleada de Santa Fe contra América: le puso adjetivos

Independiente Santa Fe le pasó por encima al América de Cali (4-0) y consiguió su tiquete a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I. El conjunto cardenal gozó de una noche soñada para Hugo Rodallega, que marcó triplete y recibió la ovación del público.

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Santa Fe espera rival de la llave entre Once Caldas y Junior, llave que se define este miércoles en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

Los leones llegan a semifinales con viento en la camiseta y una curva positiva en su rendimiento bajo las órdenes de Pablo Repetto. La titularidad de Nahuel Bustos ha sido un factor fundamental para potenciar las cualidades goleadoras de Rodallega y el despliegue físico de Omar Fernández Frasica.

El partido ante América fue tan bueno que se ganó los elogios de la prensa deportiva, entre ellos Carlos Antonio Vélez, quien no se ahorró adjetivos para calificar el triunfo del cuadro capitalino.

“Qué baile descomunal le metió Independiente Santa Fe al América de Cali”, escribió a través de su cuenta de X. “Lejos de la goleada, la meneada fue descomunal”.

Hugo Rodallega celebrando su triplete ante América de Cali. Foto: Cristian Bayona

El análisis de Carlos Antonio Vélez

Vélez calificó a Rodallega como “el director de orquesta” en una noche perfecta para Santa Fe. “Ya en el juego de ida se vislumbró una superioridad cardenal que no alcanzó a redondearse y debió transar con el empate... Pero hoy las distancias entre uno y otro fueron siderales”, analizó.

“Armónico, asociativo, intenso, contundente, profundo, jugón y ordenado fueron los pilares de una brillante presentación que dejó con mil incógnitas a su rival”, agregó.

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Carlos Antonio también mencionó con nombre propio a los jugadores de América. “Pensar que con (Josen) Escobar, apenas destetado, con unos centrales de papel, cero ideas y con su eje, (Rafael) Carrascal, en baja difícil consolidar un éxito. (Mateo) Castillo y (Yeison) Guzmán hacen mucha falta así algunos despistados crean otra cosa”, sentenció.

El experimentado periodista lanzó una advertencia para el resto de semifinalistas: “Tomen nota que Santa Fe llega con viento en la camiseta. Insultante diferencia marcó hoy”.

Minutos después hizo una referencia a la razón por la que este partido de vuelta se tuvo que jugar con la tribuna sur cerrada. “Creo, por lo que acabo de ver, que el concierto no era el viernes... Fue hoy”, ironizó.

Cabe recordar que este 15 de mayo hay concierto de Silvestre Dangond en El Campín y eso complicó la programación del clásico de rojos. Ahora el distrito tendrá que buscar opciones para facilitar el partido de ida de las semifinales, presupuestado para el próximo sábado por los compromisos internacionales de Santa Fe.