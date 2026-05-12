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América de Cali vivió un infierno ante Santa Fe en el primer tiempo: Hugo Rodallega, verdugo del diablo

Otra vez Hugo Rodallega le dio el golpe a los diablos rojos, pero esta vez en la capital de la República. Además, rompió un récord profesional.

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Redacción Deportes
12 de mayo de 2026 a las 9:34 p. m.
Hugo Rodallega le anotó doblete al América de Cali en el primer tiempo.
Hugo Rodallega le anotó doblete al América de Cali en el primer tiempo. Foto: Prensa Santa Fe - API.

Hugo Rodallega, capitán y figura de Santa Fe, le hizo vivir un primer tiempo infernal al América de Cali este martes, 12 de mayo, por la vuelta de los cuartos de final en la Liga BetPlay 2026-l. Con dos tantos del experimentado atacante (2-0), se fueron al descanso.

El primero fue sobre los 33′ del primer tiempo. Rodallega concretó un contragolpe de Santa Fe, tras un error de América de Cali, y le picó el balón al portero escarlata, Jean Paulo Fernandes. El delirio fue total en el banco técnico del león y de los 15.613 asistentes al Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Lejos de ser un simple tanto, puso a Santa Fe 2-1 en el global parcial, y significó el gol 300 de Hugo Rodallega. Fue doble la celebración del delantero, que no ocultó su felicidad por acercar al león a las semifinales.

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El segundo de Rodallega se dio a los 45′ del primer tiempo. Fue de penal, con un violento remate de Hugo que dejó sin ningún tipo de opción a Jean Fernandes. Se trató del 2-0 parcial con el que se fueron al descanso, y significó el 3-1 en el global.

Santa Fe, un relojito ante un América desdibujado

Santa Fe se va al descanso con una victoria parcial que lo deja más que tranquilo. Más allá de los goles, los cardenales fueron un relojito ante los diablos rojos de Cali, que no supieron cómo hacerle daño al león de visitante.

Cabe recordar que la ida, disputada en la capital del Valle del Cauca, acabó 1-1 entre América y Santa Fe. La expectativa estaba puesta en el duelo de este martes, en Bogotá, con la parcialidad cardenal ejerciendo de local.

Quedan 45′ restantes y apasionantes: Santa Fe por mantener o ampliar su ventaja, y América de Cali a lograr la épica en la capital de la República. David González y sus dirigidos de la mecha se juegan el todo o nada.