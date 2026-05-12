Titular de América de Cali se agrava: parte médico a horas del juego vs. Santa Fe alarma

América de Cali ya se encuentra en Bogotá para disputar este martes la vuelta de los cuartos de final de Liga BetPlay ante Independiente Santa Fe.

Los dirigidos por David González empataron en la ida 1-1 y buscarán en El Campín anotar algún gol más para llevarse la clasificación en condición de visitas. Dicha tarea no parece sencilla, pero es posible en una plaza donde le va bien a los rojos.

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Al servicio del cuerpo técico la mayoría de los jugadores está a disposición. Uno no, se trata de Marlon Torres, quien ha sido baja desde el partido pasado, donde adujo un fuerte dolor de cabeza previo al juego.

Por la continuidad que ha tenido la situación, se ha podido saber en las últimas horas que el zaguero que venía siendo titular de los rojos tampoco estará para el partido de esta noche en la capital colombiana.

Fue el mismo América el que dio a conocer el parte médico del defensor: “Marlon Torres se encuentra bajo valoración médica especializada tras presentar un cuadro de cefalea recurrente en los últimos días. A la espera de una evolución favorable”.

Versiones periodísticas de comunicadores en Cali hablan de que el tema de salud del defensor podría extenderse. Carlos Arturo Arango, de Zona Libre de Humo, aseveró: “Lo de Marlon Torres podría dar para un largo rato”.

Por su parte, Nany Flórez, quien también está al pendiente de la actualidad de los rojos, reveló una respuesta que le dieron sobre el tema de Torres: “Lo más probable es que sea operado. No es una cirugía compleja pero sí de cuidado”.

A la espera de más detalles, entre la afición hay alarmas encendidas al tratarse de un tema médico que no pasó por un dolor temporal, sino que trascendió por días y ahora requeriría paso por el quirófano.

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Enfocados en clasificar en Bogotá

Para los americanos, la capital del país es otra ciudad en la que tienen un apoyo masivo de sus aficionados.

Durante la noche del lunes en el hotel de concentración de los escarlatas se presentó el popular banderazo con juegos pirotécnicos, bengalas y cánticos.

América de Cali vs, Santa Fe, cuartos de final de la Liga Betplay Foto: Jorge Orozco / El País

González antes del segundo mano a mano con Santa Fe hizo un balance de lo que fue el primer partido en el que se vieron superados en el primer tiempo, pero para el segundo emparejaron el trámite.

“Más allá de que el resultado no fue el ideal, el partido fue muy bueno en términos generales. En el segundo tiempo controlamos casi todo, creamos opciones y fuimos peligrosos. Esa es la idea: sostener ese ritmo y tratar de replicarlo", rescató tras la igualdad del pasado fin de semana.

El técnico David González aspira clasificar en Bogotá a las semifinales de Liga BetPlay. Foto: América de Cali

De tener que cerrar de visita, el DT consideró que es posible la clasificación: “Todos somos conscientes de que es una llave de 180 minutos. Para llegar al objetivo final que todos queremos, hay que pasar por este tipo de situaciones y hoy nos toca ir de visita a sacar el resultado".

En El Campín el balón rodará desde las 8:30 p.m., con la conducción arbitral de juez, Jhon Ospina.