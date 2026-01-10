No se queda atrás América de Cali en cuanto a los fichajes para 2026. Este sábado, 10 de enero, y luego de días de rumores que los relacionaban a los rojos, el club oficializó las incorporaciones de Marlon Torres y Dany Rosero.

A través de sus redes sociales, como suele ser habitual, el conjunto escarlata le dio -inicialmente- la bienvenida a uno que ya supo ser dos veces campeón con el cuadro del Valle del Cauca.

✨ Fuiste protagonista de noches que quedaron grabadas en nuestra historia... Es momento de volver a escribirlas juntos, Bicampeón. 👹 pic.twitter.com/T2kZoPCrCe — América de Cali (@AmericadeCali) January 10, 2026

“Fuiste protagonista de noches que quedaron grabadas en nuestra historia... Es momento de volver a escribirlas juntos, Bicampeón”, le dedicó a Torres, el cual llega proveniente de Deportes Tolima.

A los pocos minutos de ese primer anuncio, el conjunto caleño lanzó la otra noticia sobre un jugador que estaba militando en Estados Unidos: “¡La zaga defensiva suma una nueva pieza! Dany Rosero es nuestro quinto refuerzo para disputar la temporada 2026″.

Para la familia Gómez, dueña y quien está a cargo de la dirigencia del América era vital la compra de zagueros, tras haber decidido no mantener a Daniel Bocanegra, así como aceptar la venta de Jean Pestaña hacia Junior de Barranquilla.

Cuota de experiencia de Torres y Rosero

Quienes fueron anunciados en la tarde de este sábado para América, son dos jugadores que tienen pleno conocimiento del Fútbol Profesional Colombiano.

Marlon Torres ha vestido la camiseta de varios históricos del balompié nacional, entre los que destacan Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Bucaramanga y Deportes Tolima, de donde llega tras alcanzar 100 partidos.

Como se había mencionado, con los americanos ya había estado entre 2019-2022. Allí fue donde más jugó, con un total de 119 partidos, dos goles y la misma cantidad de asistencias.

En ese periodo que estuvo vistiendo la camiseta del cuadro rojo, pudo ser campeón en dos ocasiones. 2019 y 2020 fueron los títulos que lo dejaron en el corazón de la hinchada, que lo recibe nuevamente con los brazos abiertos a sus 29 años.

A la hora ver los expedientes de Rosero, hay que decir que este irá al rival de patio del Deportivo Cali, donde jugó entre 2017 y 2019. También cabe mencionar que por Junior de Barranquilla pasó entre 2020 al 2023, siendo campeón en el primer año en el que estuvo.

Dany Rosero, central proveniente de Estados Unidos para América de Cali en 2026 Foto: Getty Images

En Colombia también fue parte de Patriotas, pero no tuvo un desempeño destacado. Internacionalmente estuvo con Arsenal, de Argentina, entre 2013 (año de debut ) y 2015.

Su más reciente conjunto fue Sporting Kansas City, que lo mantuvo por los últimos dos años, con lo que pudo alcanzar una regularidad que le significó 68 partidos, así como 7 goles anotados.

Cinco refuerzos de América para 2026

Hasta la fecha, el cuadro escarlata ha presentado un total de cinco jugadores para la campaña que está por empezar. De esos, dos son internacionales y los restantes tres, de nacionalidad colombiana.

Aún resta uno que ya está confirmado, pero que del que no ha llegado una documentación requerida para su oficialización; se trata del talentoso volante, Yeison Guzmán.

Yeison Guzmán será el creativo de América de Cali en 2026. Foto: Colprensa

Las otras incorporaciones del América:

Darwin Machís (Delantero)

Carlos Sierra (Volante)

Jean Fernandes (Arquero)