En horas de la noche de este martes, 6 de enero de 2026, América de Cali confirmó la llegada del portero brasileño, Jean Fernandes. Llega libre, su último equipo fue Cerro Porteño de Paraguay y hay alta expectativa por lo que pueda hacer en la mecha.
Nuevo refuerzo para América de cara a la Copa Sudamericana 2026, además de las ya conocidas competencias locales en Colombia. El guardameta está avaluado en 800 mil euros según Transfermarkt.
“Bienvenido a América, Jean”
Ese fue el post con el que América le dio la bienvenida a Jean Fernandes, despertando todo tipo de comentarios en los hinchas. Hay expectativa por conocer qué más jugadores incorporará la mecha para que estén bajo las órdenes de David González.
🇧🇷 𝐵𝑒𝑚-𝑣𝑖𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑜 𝐴𝑚𝑒́𝑟𝑖𝑐𝑎, 𝐽𝑒𝑎𝑛! 👹 pic.twitter.com/W0Yo0rslsC— América de Cali (@AmericadeCali) January 7, 2026
Según el periodista Felipe Sierra, Jean Fernandes firma con América de Cali hasta hasta diciembre de este 2026, y con una posible extensión. Será un año clave para las aspiraciones del cuadro escarlata del Valle del Cauca.
Cabe recordar que Joel Graterol y Santiago Silva, que eran porteros de América de Cali, salieron de la institución de cara a este 2026. Era importante para el club encontrarles reemplazo, y Jean ya es uno de ellos.
Además de Cerro Porteño, Jean Fernandes ha pasado por Bahía, Sao Paulo, y Atlético, todos de su país natal. Para noviembre de 2022, alcanzó a valor 2 millones de euros, según reportó el mismo Transfermarkt.
Más sobre América de Cali
Franco Leys se va de la mecha
Horas antes de que oficializaran a Fernandes, América reveló que Franco Leys no seguirá vistiendo sus colores.
“El volante argentino Franco Leys finalizó su vínculo con nuestra institución. Agradecemos su profesionalismo durante su etapa como americano y le deseamos éxitos en su futuro profesional“, contó el equipo del Valle del Cauca.
🇦🇹 El volante argentino Franco Leys finalizó su vínculo con nuestra institución. Agradecemos su profesionalismo durante su etapa como americano y le deseamos éxitos en su futuro profesional. pic.twitter.com/srAQOTSRSw— América de Cali (@AmericadeCali) January 6, 2026
Jean Pestaña, Luis Paz y Andrés Roa son otros de los futbolistas que no seguirán como americanos para este 2026. Se trata de varios movimientos en el interior de la mecha, que espera volver a brillar y levantar un título, algo que no logra desde 2020 cuando venció a Santa Fe en la final de Liga BetPlay.
Entre las caras nuevas de América de Cali están Darwin Machís, Carlos Sierra y la continuidad de Jan Lucumí. Sobre este último, los diablos rojos aclararon que llegaron a un acuerdo con Boca Juniors de Cali.
🫡 ¡𝗘𝗹 𝗗𝘂𝗲𝗻̃𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗭𝗼𝗻𝗮 𝟭𝟰 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼! Carlos Sierra vuelve a vestir la camiseta donde fue campeón… donde fue feliz. 👹 pic.twitter.com/vWoN65q8RT— América de Cali (@AmericadeCali) January 4, 2026
Seguramente vendrán más anuncios en los próximos días, mientras América adelanta la pretemporada.