En horas de la noche de este martes, 6 de enero de 2026, América de Cali confirmó la llegada del portero brasileño, Jean Fernandes. Llega libre, su último equipo fue Cerro Porteño de Paraguay y hay alta expectativa por lo que pueda hacer en la mecha.

Nuevo refuerzo para América de cara a la Copa Sudamericana 2026, además de las ya conocidas competencias locales en Colombia. El guardameta está avaluado en 800 mil euros según Transfermarkt.

“Bienvenido a América, Jean”

Ese fue el post con el que América le dio la bienvenida a Jean Fernandes, despertando todo tipo de comentarios en los hinchas. Hay expectativa por conocer qué más jugadores incorporará la mecha para que estén bajo las órdenes de David González.

Según el periodista Felipe Sierra, Jean Fernandes firma con América de Cali hasta hasta diciembre de este 2026, y con una posible extensión. Será un año clave para las aspiraciones del cuadro escarlata del Valle del Cauca.

Cabe recordar que Joel Graterol y Santiago Silva, que eran porteros de América de Cali, salieron de la institución de cara a este 2026. Era importante para el club encontrarles reemplazo, y Jean ya es uno de ellos.

Además de Cerro Porteño, Jean Fernandes ha pasado por Bahía, Sao Paulo, y Atlético, todos de su país natal. Para noviembre de 2022, alcanzó a valor 2 millones de euros, según reportó el mismo Transfermarkt.

Más sobre América de Cali

Franco Leys se va de la mecha

Horas antes de que oficializaran a Fernandes, América reveló que Franco Leys no seguirá vistiendo sus colores.

“El volante argentino Franco Leys finalizó su vínculo con nuestra institución. Agradecemos su profesionalismo durante su etapa como americano y le deseamos éxitos en su futuro profesional“, contó el equipo del Valle del Cauca.

🇦🇹 El volante argentino Franco Leys finalizó su vínculo con nuestra institución. Agradecemos su profesionalismo durante su etapa como americano y le deseamos éxitos en su futuro profesional. pic.twitter.com/srAQOTSRSw — América de Cali (@AmericadeCali) January 6, 2026

Jean Pestaña, Luis Paz y Andrés Roa son otros de los futbolistas que no seguirán como americanos para este 2026. Se trata de varios movimientos en el interior de la mecha, que espera volver a brillar y levantar un título, algo que no logra desde 2020 cuando venció a Santa Fe en la final de Liga BetPlay.

Entre las caras nuevas de América de Cali están Darwin Machís, Carlos Sierra y la continuidad de Jan Lucumí. Sobre este último, los diablos rojos aclararon que llegaron a un acuerdo con Boca Juniors de Cali.

🫡 ¡𝗘𝗹 𝗗𝘂𝗲𝗻̃𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗭𝗼𝗻𝗮 𝟭𝟰 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼! Carlos Sierra vuelve a vestir la camiseta donde fue campeón… donde fue feliz. 👹 pic.twitter.com/vWoN65q8RT — América de Cali (@AmericadeCali) January 4, 2026

Seguramente vendrán más anuncios en los próximos días, mientras América adelanta la pretemporada.