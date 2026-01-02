Deportes

Jugó en una de las mejores ligas de Europa y llega a Cali para firmar como nuevo jugador de América

América de Cali no se queda quieto y también resuena en el mercado de pases con un jugador de selección nacional, que jugó en las ligas de España y Portugal.

3 de enero de 2026, 1:21 a. m.
Machís en un Real Valladolid vs. Osasuna.
Machís en un Real Valladolid vs. Osasuna. Foto: Getty Images / Escudo América de Cali

Días de movimientos en América de Cali en el mercado de pases. El club vallecaucano comenzó el 2026 con algunas novedades en lo que tiene que ver con la confección de nómina que tendrá el técnico David González, en una temporada decisiva donde el título de Liga y una digan presentación en la Copa Sudamericana son la prioridad.

En las últimas horas, se conoció la prioridad que Junior de Barranquilla le dio al tema de Cristian Barrios y Jean Pestaña como refuerzos tras ser campeón y así afrontar la Copa Libertadores. El fichaje de Pestaña está prácticamente confirmado, mientras que América de Cali espera tener posibilidades para retener a Barrios.

Se suman las salidas de Luis Paz, quien se retira de las canchas; Andrés Felipe Roa seguirá su carrera en el Once Caldas y Luis Ramos vuelve a su país natal para reforzar a Alianza Lima. Mientras que en las altas el portero Jean Fernández está listo y comenzará pretemporada, así como Yeison Guzmán, Marlon Torres y se ultiman detalles con el delantero José Neris.

Yeison Guzmán, volante colombiano que pertenece a Fortaleza EC
Yeison Guzmán, volante colombiano que pertenece a Fortaleza EC. Foto: @fortalezaec

A esta danza de nombres se suma la del volante venezolano Darwin Machís, quien se considera un fichaje de lujo en el fútbol colombiano, es de la Selección Venezuela y tiene pasado en España. Darwin se desvincula del club Universidad Central de su país y se mentaliza en el proyecto de América de Cali con David González.

Darwin Machís se suma a América de Cali

Desde hace varias semanas se venía hablando de dicho nombre, pero América estaba en una puja por arrebatárselo a otro equipo del exterior. Al parecer, la propuesta de los americanos satisfizo al internacional venezolano y ahora es esperado en el Valle del Cauca en próximos días.

Darwin Machís, extremo venezolano.
Darwin Machís, extremo venezolano. Foto: Getty Images

De esta manera, Machís completará el grupo de extranjeros en América de Cali, sumando al portero brasileño Jean Fernández y el uruguayo Neris.

Machís, con pasado en el fútbol de España

Con la Vinotinto estuvo en la Copa América de Brasil 2019 y Estados Unidos 2024, en las que llegó en ambas ediciones a cuartos de final. También ha disputado junto a su país el camino hacia los mundiales de Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026. Jugó un total de 18 partidos, en los cuales pudo acumular 4 goles y 1 asistencia (en Eliminatorias).

Darwin Machís (der.) estaría en el radar del América de Cali.
Darwin Machís (der.) estaría en el radar del América de Cali. Foto: Tomada de redes

En Sudamérica no es desconocido y resonó. Estuvo en ligas de primer nivel como España o Portugal. Real Valladolid, Granada, Huesca, Leganés, entre otros, fueron algunos de los clubes ibéricos que han hecho parte de la carrera del extremo de 32 años.

Por otra parte, también vistió la camiseta del Vitória Guimarães, que fue el equipo que lo vio jugar hace un tiempo en Portugal, luego de que surgiera en Mineros de Guayana de su país en 2011.

