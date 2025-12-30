Deportes

América de Cali buscaría a delantero uruguayo avaluado en 1 millón de euros: juega en Colón de Argentina

Dan detalles del negocio que dejaría a un delantero extranjero en la mecha para 2026.

Redacción Deportes
31 de diciembre de 2025, 3:58 a. m.
América de Cali estaría detrás del delantero uruguayo de Colón.
América de Cali estaría detrás del delantero uruguayo de Colón. Foto: Colprensa - McGiver Barón/Colprensa

Se siguen moviendo los rumores en el mercado de fichajes del FPC, y América de Cali es uno de los equipos llamados a ser protagonista. Parece que de cara al 2026, la mecha quiere contratar a un delantero uruguayo que juega en Colón de Santa Fe en Argentina.

La información la entregó el periodista Felipe Sierra por medio de sus redes sociales. Se trata de José Neris, delantero de 25 años que, entre otras cosas, estaría con interés alto en llegar a América de Cali.

“José Neris (25) es el #9 que quiere América. El delantero uruguayo trabaja su salida de Colón y quiere firmar con el escarlata. Mañana será un día fundamental en la negociación”, afirmó Felipe Sierra.

¿Quién es José Neris, el delantero que estaría en carpeta de América de Cali?

Neris nació en Montevideo el 13 de marzo del 2000. A lo largo de su carrera profesional ha pasado por equipos de su país como River Plate, Albion, Peñarol y Montevideo City Torque. Ya en Argentina solo con su actual club, Colón de Santa Fe.

José Neris, el delantero que interesa a América de Cali.
José Neris, el delantero que interesa a América de Cali. Foto: Getty Images

El valor en el mercado de José Neris, actualmente, es de 1 millón de euros según el portal web Transfermarkt. Tiene contrato con Colón hasta diciembre de 2026.

Eso sí, tomando en cuenta la información de Felipe Sierra, todo apunta a que Neris buscaría su salida anticipada de Colón de Santa Fe. Dicho club se viene desempeñando en la segunda división del fútbol argentino.

Se espera que en las próximas horas haya más información sobre el tema. América de Cali quiere reforzarse para pelear en varios frentes, no solo los locales, sino también en marco internacional.

La mecha clasificó a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, donde deberá vencer a Bucaramanga para ingresar a la fase de grupos de la competencia.

