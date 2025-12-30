Junior da primera respuesta a Gremio por José Enamorado: habría millonaria exigencia en el medio

La prensa brasileña afirma que Gremio de Porto Alegre estaría detrás de José Enamorado, extremo de Junior de Barranquilla. El joven atacante de 26 años viene de ser la gran figura del tiburón en la obtención de la estrella 11.

Ahora bien, la prensa colombiana hizo una contraparte y filtró la primera respuesta de Junior, a Gremio, por José Enamorado. De hecho, Real Cartagena también entra en la operación, pues el club de la heroica tiene una participación porcentual en caso de una venta de Enamorado.

“Oferta rechazada de Junior, a Gremio, por José Enamorado”

Fue el medio brasileño GZH el que reveló el interés de Gremio en José Enamorado. Luego, uno de los periodistas que cubre la actualidad de Junior de Barranquilla, Juan Salvador, contó que la primera respuesta del tiburón al elenco Tricolor Gaúcho fue un “no”.

“La primera oferta, o interés que tiene Gremio, no gustó a las expectativas del otro lado. Está 60% Junior, 40% Real Cartagena”, contó Juan Salvador en un live en su cuenta oficial de X.

Pero la cosa no para ahí, pues el mismo periodista referenciado soltó que en Brasil no solo Gremio quiere a José Enamorado. Parece que otro club estaría detrás del colombiano, aunque Juan Salvador dice que no puede decir el nombre.

La millonada que hay en medio de la negociación entre Junior, y Gremio, por José Enamorado

Tomando en cuenta que José Enamorado tiene contrato con Junior de Barranquilla hasta diciembre de 2026, el equipo que quiera hacerse con su fichaje, sea en Brasil u otro lado, deberá desembolsar el dinero por la ficha.

Según Juan Salvador, lo que piden Junior y Real Cartagena es que Gremio de Porto Alegre, o cualquier otro equipo, paguen la cláusula por José Enamorado. Esta sería de poco más de 3 millones de dólares, con base a la información revelada por el mismo periodista.

Poco más de 3 millones de dólares, lo que pedirían Junior y Real Cartagena para dejar ir a José Enamorado. Foto: Colprensa

Esos más de 3 millones de dólares serían suficientes para que las dos partes que tienen un porcentaje de Enamorado, accedan a dejarlo ir.

Fuad Char ya había hablado del futuro de José Enamorado

Es inevitable que la prensa deportiva en Colombia hable sobre el futuro de Enamorado. Por eso, le preguntaron directamente a Fuad Char, accionista y figura de poder central en el elenco tiburón, sobre qué va a pasar con José.

¿Se queda Enamorado en Junior".



El medio Impacto News le indagó al reconocido dirigente sobre posibles ofertas por Enamorado. Fuad Char respondió: “No me han dicho nada”. Luego, añadió: “¿Enamorado se queda? Sí, claro".