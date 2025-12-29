Deportes

Definido el futuro de José Enamorado: Fuad Char hizo anuncio oficial que retumba en Junior

Después de sus tres goles en la final de la Liga BetPlay, ha sido relacionado con un posible movimiento a Brasil o Argentina.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

29 de diciembre de 2025, 2:04 p. m.
Fuad Char habló sobre la situación de José Enamorado
Fuad Char habló sobre la situación de José Enamorado Foto: Captura video Impacto News

José Enamorado es uno de los protagonistas en el mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano. Su espectacular presentación en la final de la Liga BetPlay llamó la atención de varios equipos en el continente, entre ellos Atlético Mineiro y River Plate.

Junior quiere retenerlo para jugar la Copa Libertadores de 2026, sin embargo, no tiene plena autoridad en su futuro porque el 40 % de los derechos le pertenecen al Real Cartagena.

Es por eso que solo lo dejarán ir si llega una oferta multimillonaria en la que puedan recuperar gran parte de la inversión hecha hace unos meses atrás.

Enamorado se convirtió en pieza indiscutible en el planteamiento de Alfredo Arias, quien lo tuvo bajo sus órdenes en Santa Fe y conoce perfectamente cómo sacar su máximo potencial.

Lo cierto es que Junior ya está preparado ante una posible salida del extremo derecho. Hace poco llegó a un acuerdo para la incorporación de Kevin Pérez, quien llega desde el Deportes Tolima para pelearle el puesto a Enamorado en el primer semestre de 2026.

José Enamorado fue la figura de la final de la Liga BetPlay 2025-II
José Enamorado fue la figura de la final de la Liga BetPlay 2025-II Foto: Colprensa

Esto dijo Fuad Char sobre José Enamorado

Ante las dudas que existen sobre el futuro de José Enamorado, le preguntaron al máximo accionista del Junior de Barranquilla si llegaron ofertas formales para comprarlo.

“No me han dicho nada”, dijo Fuad Char en declaraciones recogidas por Impacto News en un evento público.

El dirigente dejó claro cuál es su deseo y el de la dirigencia del Junior de Barranquilla. “¿Enamorado se queda? Sí claro", sentenció.

Las palabras de Fuad Char han causado revuelo entre la hinchada rojiblanca, que espera retener al número ‘10′ para la Copa Libertadores y la defensa del título. Sumado a otros refuerzos que han ido llegando, Junior tiene una nómina fuerte que puede volver a pelear por la estrella a mediados del próximo año.

Junior mete miedo

El gran deseo del conjunto tiburón es acompañar a Enamorado con Luis Fernando Muriel, jugador del Orlando City que se ha confesado hincha furibindo del vigente campeón del FPC.

Muriel ha recibido el visto bueno de su club actual para volver a Colombia, sin embargo, todavía falta acordar el tema económico para que sea presentado oficialmente.

Este es el multimillonario sueldo que gana Luis Fernando Muriel: Junior conoció la cifra

En caso de confirmarse, Junior tendría una de las delanteras más temibles de la Liga BetPlay y se convertiría directamente en candidato para ganar la estrella 12 en 2026.

De hecho, también preguntaron por las condiciones de Alfredo Morelos y están pendientes de lo que suceda con su renovación en Atlético Nacional.

Si se concreta la llegada de otro delantero, Junior tendrá que tomar decisiones sobre la continuidad de Carlos Bacca. El experimentado delantero no juega hace varios meses por lesión, pero ya está en camino a recibir el alta médica y podría ser otro refuerzo de categoría.

