El regate y pasegol de José Enamorado que lo llevarían al Mundial 2026: brilló en Sudamericana

Tan solo 45 minutos necesitó José Enamorado para ser la sensación en Copa Sudamericana durante la victoria de Gremio de Brasil ante Deportivo Riestra de Argentina.

Fue el exjugador de Junior de Barranquilla quien apareció en la parte complementaria para darle a Francis Amuzu la asistencia del único gol del partido al 87′.

José Enamorado celebrando en Gremio la victoria ante Riestra en Copa Sudamericana Foto: AFP

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Enamorado entró para la parte complementaria y se instaló en la banda derecha, donde habitualmente desequilibra con su velocidad para sacarse de encima a sus rivales.

En esta oportunidad, nuevamente sacó lo mejor de su repertorio para dejar regados varios defensores de Riestra, quienes no pudieron pararlo. Al internarse en el área, el colombiano alzó el rostro y sacó un centro preciso atrás para que su compañero solo tuviese que anotar.

¡AGÓNICO GOL DE GREMIO! ⚽



Amuzu anticipó dentro del área y la puso contra un palo para el 1-0 sobre Riestra.



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Dicha jugada fue reconocida por su compañero, así como también por el entrenador, Luis Castro, quien le aplaudió la rebeldía para haber ido hacia adelante en busca de desequilibrar.

En rueda de prensa, el jefe de José señaló: “Enamorado fue fundamental para encontrar el espacio y luego dar la asistencia para el gol. Fue muy difícil jugar contra este equipo con un bloque tan cerrado”.

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Esta presentación en torneo internacional deja sumamente bien parado a Enamorado en busca de poner a pensar a Néstor Lorenzo para la elección de la lista final de Selección Colombia que irá al Mundial 2026.

Hasta la fecha, el extremo no ha sido tenido en cuenta en procesos de la Tricolor, pero se espera que tras los amistosos de marzo pasado donde el nivel de varios ‘fijos’ no fue el mejor, el argentino reconsidere y llame los de mejor momento.

Enamorando a Gremio

En el más reciente partido de Copa Sudamericana, Enamorado entró de manera precisa a la dinámica del juego. 36 veces tocó el balón, hizo el 100% de los regates que intentó (5/5) y completó el 84% de los pases que ejecutó.

En el Brasileirao, su constancia en el esquema de los de Porto Alegre ha sido prolongada durante 10/ 11 partidos. En ocasiones entrando desde el banco y en otras siendo titular, se ha hecho un lugar en el club que lo contrató en el más reciente mercado.

Clave para acercarse a la cima

Gremio encontró su primera victoria en la Copa al vencer 1-0 en Porto Alegre al argentino Deportivo Riestra con un gol a tres minutos del final, después de dominar el juego y acumular ocasiones, un triunfo sufrido que le permite recomponerse tras la derrota en el debut.

El gol del Tricolor gaúcho llegó cuando el colombiano José Enamorado se filtró entre dos defensores, ganó el área y cedió atrás un pase preciso, donde el delantero belga de origen ghanés Francis Amuzu (87′) apareció para rematar de primera y con potencia.

*Con información de AFP.