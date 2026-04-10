La tapada de Aldair Quintana que lo llevaría al Mundial 2026: noche brillante en Libertadores

Ante la falta de un arquero confiable para la Selección Colombia de cara a la próxima Copa del Mundo 2026, ha surgido en las últimas horas el nombre de Aldair Quintana. Este ya tuvo procesos con la Tricolor, pero se alejó y no ha vuelto a ser tenido en cuenta.

A pesar de que pudiera pensarse que ya no existe chance, su salto del Bucaramanga a Independiente del Valle con el que llegó a jugar Copa Libertadores, le abriría una puerta a 62 días del Mundial.

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Junto a los ecuatorianos, en el certamen internacional, el portero tuvo su estreno el pasado jueves en la noche contra Rosario Central de Jáminton Campaz y Ángel Di María. Ante los argentinos, Quintana salió como figura del partido que quedó 0-0 gracias a sus intervenciones.

Y es que no fue solo una gran atajada, fueron varias que lo sacaron como el gran ‘salvador’ de IDV en la fecha 1 de la Copa Libertadores.

La Libertadores lo destacó

A través de las redes sociales oficiales del certamen, estos compartieron la tapaja más sonora de Aldair. Fue una que le hizo a su compatriota Campaz, quien cuenta con una gran pegada, pero que esta vez se encontró con la salvada provindencial del nacido en Ibagué.

“La jugada del partido: la gran atajada de Aldair Quintana”, fue como la tituló la cuenta de X de la Libertadores.

🇨🇴 El ATAJADÓN de Aldair Quintana en el partido entre #RosarioCentral e #IDV pic.twitter.com/yvQoPss9Qr — Pipe Sierra (@PSierraR) April 10, 2026

Aprovechando la estatura con la que cuenta, el guardameta se lanzó diagonalmente para poder alcanzar a dos manos el impacto de Jaminton. Después de ello quedó un rebote corto, que fue bien despejado por uno de sus compañeros.

Quintana, el mejor calificado

Haber tapado nueve oportunidades manifiestas de gol y salir calificado con 9.0 puntos, dan cuenta de la gran noche que tuvo Quintana en su primer partido de Copa Libertadores 2026.

Y es que como se reseñó antes no fue una sola tapada, fueron varias más que ayudar a preservar el cero para los ecuatorianos en su visita a Argentina.

Reconforta ver a Aldair Quintana, un hombre que fue ídolo en Atlético Bucaramanga y que, en su estreno internacional con @IDV_EC ataja como si el tiempo le debiera algo. No es milagro: es fe trabajada, disciplina sin ruido. En el arco, donde el error es sentencia, su seriedad… pic.twitter.com/NWhVcBo5dv — ✏️Richard Peláez 📗⚽ (@03opiodelpueblo) April 10, 2026

Arriba, abajo, por vía aerea o, a ‘quemarropa’, apareció el portero colombiano para hacer valer su contratación reciente desde la Liga BetPlay, donde se convirtió en ídolo de Bucaramanga por ayudarles a lograr el primer título en su historia.

Vargas y Montero dan ventaja

Hasta la pasada fecha Fifa de amistosos, no existía preocupaciones mayoritarias en la Tricolor que disputaría el Mundial 2026. Se pensaba que línea por línea había un jugador confiable, empezando por el arquero y hasta la delantera con Luis Javier Suárez.

Sin embargo, los partidos con Croacia y Francia dieron un golpe de realidad duro al equipo nacional. En el arco, se probaron las fórmulas de Camilo Vargas y Álvaro Montero... ambos dejaron mucho que desear.

Momento de la mala salida de Camilo Vargas. Foto: Getty Images

Álvaro Montero tuvo un error similar al que vivió con Selección Colombia ante Francia Foto: Captura a video YouTube ( Liga Profesional de Fútbol de la AFA) y AFP

Primero fue el bogotano ante Croacia, quien salió de mala manera a cortar un centro de costado que terminó con el gol del empate en dicho partido y, a la postre, parte de la derrota por 2-1 en Estados Unidos.

A los pocos días, Montero tampoco se vio bien en su trabajo. En una acción de costado quedó a medio camino; ni sus dos metros de estatura sirvieron y vio caer su arco.

Ese panorama de ambos porteros de Colombia hizo pensar en otras posibilidades de cara al certamen mundialista de mediados del 2026.