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Croacia empata con blooper incluido ante Colombia: remate imposible para Camilo Vargas y Lucumí se lamenta

La selección croata respondió después del tanto de Jhon Arias.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

26 de marzo de 2026, 6:58 p. m.
Momento del gol de Croacia.
Momento del gol de Croacia. Foto: Pantallazo Gol Caracol

Apenas Jhon Arias anotó en los dos minutos, la Selección Croacia encontró muy rápido el empate tras un blooper de la defensa de la Selección Colombia. El juego va 2-1, con errores que dejan ver mucho trabajo de por medio de cara al Mundial 2026.

Sobre el minuto 5 cayó el empate de Selección Croacia cuando apenas Colombia se reubicaba en defensa y se dedicaba a controlar el marcador tras la anotación de Jhon Arias. Un blooper defensivo le pasa factura al equipo nacional.

Jhon Lucumí tuvo un desafortunado momento cuando un croata remató y la pelota dio en uno de sus pies. El efecto dejó sin posibilidades a Camilo Vargas, que ya iba para el otro palo. Luka Vuscovic le encontró la perfección a su sutil remate cuando se dio el desvío, que le dio la tranquilidad a una Croacia que quería empatar lo más pronto posible.

Y para rematar un primer tiempo complejo, más allá del gol de Jhon Arias, llegó un tiro de esquina donde Camilo Vargas tuvo una mala salida, no midió la pelota y su esfuerzo fue insuficiente. La pelota fue apenas para que Igor Matanovic lograra el cabezazo con la portería totalmente sola.

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Gol de Jhon Arias insuficiente

El gol de Arias fue en apenas dos minutos de comenzar el partido en una avanzada muy rápida por la banda. La defensa de Croacia perdió las marcas y no vieron a Jhon Arias como nueve de área, en un movimiento casi perfecto de los atacantes colombianos para sorprender al rival.

Sorpresa y reflejos de los delanteros de la Selección Colombia en un buen movimiento desde la banda izquierda para aprovechar la sorpresa vertical de Jhon Arias ante la mirada de los rivales y así perfilar el remate, que tuvo un leve desvío de un defensa de Croacia.

Un gol importante para Colombia, pero que aún no mostraba lo que Croacia podía dar con la posesión. Efectivamente pudieron empatar rápidamente con otro blooper de la defensa colombiana y seguir de largo tras el tiro de esquina que tuvo la mala salida de Vargas.