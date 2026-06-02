Los goles con los que Bélgica venció Croacia: Lukaku apareció sobre la hora

Bélgica venció 2-0 este martes de visita a Croacia en un amistoso de preparación para el Mundial 2026, que se inicia la semana próxima, con protagonismo de Romelu Lukaku.

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El máximo goleador de la historia de los Diablos Rojos, de 33 años, alcanzó los 90 goles en los últimos segundos del encuentro, tras disputar los veinte minutos finales. Lukaku llevaba desde septiembre de 2025 sin defender a su selección.

“Es ideal para Romelu, pero también para el equipo”, declaró el capitán Youri Tielemans a la emisora belga VTM. “Sabemos lo importante que es en el grupo. Está en forma y mentalmente todo está bien también. Le vamos a necesitar mucho”.

El atacante del Nápoles, lastrado este año por una lesión en la cadera, parece estar recuperado de cara al Mundial 2026, pese a que disputó únicamente 64 minutos con su club en toda la temporada.

Bélgica se adelantó en el minuto 38 con un gol de Tielemans, frente a una Croacia que arrancó sin demasiado peligro, con un único disparo de Luka Modric poco antes del descanso para poner a prueba a Thibaut Courtois.

EL CONDUCTOR DE LA NUEVA GENERACIÓN: Tielemans definió de gran manera y puso el 1-0 parcial de Bélgica ante Croacia en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo.



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En la segunda mitad los locales buscaron el empate pero sin fortuna: Ante Budmir envió un disparo al poste (61′) antes de que el belga Hans Vanaken enviase también un disparo al palo.

Ya en el añadido, Lukaku certificó la victoria en este primer amistoso de preparación para el Mundial. El sábado, Bélgica recibe a Túnez en Bruselas antes de poner rumbo a Norteamérica, donde le esperan Egipto, Irán y Nueva Zelanda en el Grupo G.

¡EL VIEJO Y CONFIABLE LUKAKU! El tanque belga se mandó una tremenda corrida y una mejor definición para meter un golazo y el 2-0 final de Bélgica en un amistoso ante Croacia.



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Croacia se enfrentará a Eslovenia el domingo como último ensayo antes de su entrada en liza en el Mundial contra Inglaterra el 17 de junio en Dallas por el Grupo L, que completan Panamá y Ghana. El cuadro de Modric quiere volver a brillar en la cita orbital.

*Con información de AFP.