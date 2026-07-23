Perfumes en la nevera: jugador colombiano, viral por colección e imagen que subió a redes

Alexis Manyoma, de 23 años, es el jugador colombiano que se ha hecho tendencia en Argentina durante las últimas horas por una particular foto subida en sus redes sociales personales.

Dicho delantero que militó en el último tiempo en Colorado Rapids de Estados Unidos, pero pertenece a Estudiantes de La Plata de Argentina compartió con sus seguidores una imagen donde se ve una gran cantidad de perfumes, almacenados de manera organizada en un nevera.

Perfumes en la nevera de Alexis Manyoma, la foto que causó impresión en Argentina Foto: Captura IG de Alexis Manyoma

Sí, por extraño que parezca, el cafetero parece ser fiel seguidor de aromas, y también, de tenerlos almacenados. Lo que llamó de forma poderosa la atención es que sea en un refrigerador y no hay explicación pública para ello.

Reacción de los medios al comportamiento de Manyoma

El Diario Olé fue uno de los portales que replicó la foto subida por Manyoma. Estos solo describieron el inusual hecho que causó gracia: “El colombiano de Estudiantes mostró el particular lugar donde guarda su colección de fragancias”.

TyC Sports también hizo lo mismo. Allí republicó la fotografía a la que le puso: “La colección de perfumes… ¡EN LA HELADERA! La foto que subió Alexis Manyoma, el colombiano de Estudiantes de La Plata".

Si bien esta práctica no está relacionada en lo absoluto con lo deportivo, para algunos aficionados fue motivo para criticarle. En redes sociales se vieron algunos comentarios ‘ácidos’ en los que le reclamaban dedicarse a jugar, en lugar de mostrar dichas excentricidades.

“Más colombiano no había?” y “La mente del jugador colombiano debe de ser de las cosas más enigmáticas de la humanidad”, se vio escribir a algunos.

Carrera sin consolidación

Alexis Castillo Manyoma (Puerto Tejada, Cauca, 30 de enero de 2003) es un futbolista colombiano que se desempeña como extremo.

Su proceso de formación se dio en las divisiones menores de Cortuluá, club con el que debutó como profesional en 2020 y comenzó a consolidarse en el fútbol colombiano. Durante su paso por la institución disputó más de 70 partidos oficiales y anotó ocho goles, convirtiéndose en una de las principales promesas del equipo.

Alexis Castillo Manyoma, 10 de la Selección Colombia que ilusionó al país tras su aparición. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

En 2023 tuvo una destacada actuación con la Selección Colombia en el Campeonato Sudamericano Sub-20, torneo en el que el combinado nacional obtuvo la clasificación al Mundial de la categoría.

Ese mismo año también integró la nómina colombiana que disputó la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, alcanzando los cuartos de final. Entre 2021 y 2023 acumuló más de 30 encuentros con la selección juvenil y marcó cuatro goles.

Alexis Manyoma, de Colorado Rapids durante la primera parte del 2026 Foto: MLS via Getty Images

Tras su participación internacional, en agosto de 2023 fue transferido a Estudiantes de La Plata, de Argentina, firmando un contrato hasta 2027. Con el conjunto platense disputó competencias locales e internacionales y formó parte del plantel que conquistó la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Trofeo de Campeones 2024 y el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino.

En agosto de 2025 pasó al Colorado Rapids de la Major League Soccer mediante un préstamo con opción de compra. Desde entonces ha continuado su carrera en el fútbol estadounidense, sumando participaciones en la MLS mientras mantiene vínculo contractual con Estudiantes de La Plata.