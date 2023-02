Alexis Manyoma destapó la ‘olla’ y reveló los motivos para no jugar en Santa Fe; culpó a los directivos

Sin duda alguna, una de las grandes figuras del pasado Sudamericano Sub 20 con la Selección Colombia fue el talentoso volante, Alexis Castillo Manyoma. El juvenil impresionó a propios y extraños con su destreza dentro de la cancha, además de su liderazgo que lo caracterizó con el número 10 en su espalda.

Incluso, antes del Sudamericano, Manyoma logró cautivar a un club grande de Colombia que sin pensarlo dos veces decidió apostar por él y anunciarlo como refuerzo para la temporada 2023. Se trata de Independiente Santa Fe, equipo que en 2022 sorprendió con la llegada del atacante que militaba en Cortuluá.

Sin embargo, la novela por este jugador se empezó a tornar un poco rara, pues en su contrato se anunciaba que tenía una clausula de salida en caso que una oferta del exterior llegara por él durante la disputa del campeonato Sub 20.

Alexis Castillo Manyoma abrió el marcador para Colombia frente a Comoras - Foto: FCF

Con el correr de los días, la llegada de Manyoma a la capital del país se fue cayendo. Dicha noticia generó grandes preguntas en la hinchada cardenal que anhelaba ver a este jugador con la camiseta del león.

Bajo este panorama, en las últimas horas, el propio jugador salió a contar la verdad de su no llegada al club bogotano y reveló porqué prefirió quedarse en Cortuluá, club que lo vio crecer.

En charla con Caracol Radio, Manyoma aseguró que su prioridad es tener continuidad para llegar con buen fútbol al Mundial de Indonesia que se disputará en los meses de mayo y junio. En ese orden de ideas, el jugador vio poco futuro en el cuadro cardenal que tiene nombres de alto calibre en su posición como Christian Marrugo, Fabián Sambueza, Neyder Moreno, José Enamorado, entre otros.

“Como el Mundial es ya ahorita en dos o tres meses, la idea es seguir acá en Cortuluá y sumar muchísimos más minutos, tratar de competir lo más posible”, dijo el juvenil. “No es que yo sintiera eso, no fue como mi decisión de que yo quiero ir a Santa Fe o mejor no, eso fue más de los directivos que en Cortuluá yo iba a tener más minutos. Por parte mía no fue esa decisión”, agregó.

La Selección Colombia Sub-20 se despidió del estadio El Campín con una victoria ante Venezuela. Foto: Twitter @FCFSelecciónColombia - Foto: Foto: Twitter @FCFSelecciónColombia

Por otra parte, Manyoma asegura que su máximo objetivo es llegar a la Selección Colombia de Mayores que apunta a clasificar al Mundial del año 2026 de la mano de Néstor Lorenzo.

“En ese torneo el profe (Néstor Lorenzo) siempre estuvo ahí muy pendiente de nosotros, cuando estuvimos en Bogotá él y todo su cuerpo técnico iban a la Federación, antes de cada partido almorzaban con nosotros, a veces nos hablaban. Y pues sí, tengo la ilusión de seguir trabajando para también con la ayuda de Dios ser convocado a la de mayores”, concluyó.

Selección Colombia se prepara para el Mundial

Con el objetivo de Indonesia, la Selección Colombia confirmó este lunes que disputará dos amistosos ante rivales europeos previo al certamen mundial. Por medio de un comunicado, la FCF anunció que la Tricolor se medirá con Gales y Suecia.

“El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol y el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia Sub 20, decidieron iniciar el proceso de preparación para “la amarilla” que estará disputando la Copa Mundial de la FIFA en Indonesia, con dos partidos amistosos en el municipio de San Pedro del Pinatar, perteneciente a la Región de Murcia – España. Los juegos en donde actuará el equipo que es dirigido por Héctor Cárdenas, se disputarán el 23 y 26 marzo, respectivamente”, se lee.

Selección Colombia Sub 20. - Foto: AP

23 de marzo

Colombia Sub 20 vs Gales

Hora: Por definir

Estadio: Pinatar Arena Football Center

Transmisión: Por definir

26 de marzo

Colombia Sub 20 vs Suecia

Hora: Por definir

Estadio: Pinatar Arena Football Center

Transmisión: Por definir