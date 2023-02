Polémica en el juego Colombia vs. Brasil: demuestran que el penal de Gustavo Puerta debió repetirse

La Selección Colombia Sub-20 tuvo un día agridulce en el Sudamericano. Antes de salir al partido frente a Brasil, ya estaba clasificado al Mundial de la categoría por el empate entre Ecuador y Venezuela (1-1), sin embargo, perdió la oportunidad de seguir en carrera por el título hasta la última jornada del hexagonal final.

Tal como fue en la fase pasada, el partido fue muy disputado desde el punto físico, con juego fuerte, faltas y ‘encontronazos’ de lado y lado. Tanta era la tensión que se vivía en el campo que el penal a favor de Colombia se produjo por un golpe del arquero Kaique sobre Alexis Castillo Manyoma.

Al ver la agresión, el árbitro central señaló penal y Jorge Cabezas Hurtado tomó rápidamente la pelota para cobrar, pero desde el banquillo llegó la orden de que el cobrador fuera el capitán Gustavo Puerta. Al tiempo, los jugadores brasileños trataban de explicarle al juez sus argumentos en contra de la sanción, aunque ya era demasiado tarde.

Jugadores de Brasil discuten con el árbitro Lamolina en el partido ante Colombia - Foto: AP

Puerta tomó la pelota y quiso ubicarla en el punto blanco, no obstante, se encontró con una ‘jauría’ de camisetas azules que intentaron con todo ponerlo nervioso. El árbitro puso orden antes del cobro, que fue sin mucha fuerza a las manos del arquero brasileño para el lamento de los más de 33.000 aficionados que asistieron al estadio El Campín.

Lo más preocupante es que minutos después la Tricolor se quedó con 10 jugadores a raíz de la expulsión de Jhojan Torres por doble amarilla, situación que disminuyó las posibilidades de haber logrado la victoria necesaria para tener opciones matemáticas de superar a Uruguay en la última jornada.

Aunque el cobro de Puerta no fue el mejor, la repetición de la transmisión oficial demostró que había invasión del área antes de impactar la pelota, algo que, según el reglamento, es causal de repetición. A favor del árbitro, sus asistentes no lo ayudaron y al no estar disponible el VAR en esta competencia, no hubo rectificación de este casi imperceptible error.

El momento en que Puerta impacta la pelota ante Brasil - Foto: Captura Gol Caracol

Se cumplió el objetivo

A pesar del penal errado, Colombia mostró una buena cara ante uno de los mejores del torneo y de paso consiguió la clasificación al Mundial de Indonesia, además de los Juegos Panamericanos. Lo único a lo que puede aspirar es a terminar segundo, si vence a Venezuela y Brasil no gana ante los charrúas.

“Nuestro balance es positivo. Había tres objetivos que nos habíamos trazado como grupo: uno era la clasificación al Mundial de Indonesia, el segundo era estar nuevamente en Juegos Panamericanos y la tercera, que nos queda faltando, era el título. Es el sinsabor de haber podido conseguir algo más con la propuesta que este equipo mostró”, dijo Héctor Cárdenas después del empate de este jueves.

Gustavo Puerta fue de las grandes revelaciones del Sudamericano Sub-20 - Foto: AP

Envalentonados por el apoyo que recibieron en Bogotá y encontrando herramientas en el banquillo, la Tricolor fue mejorando progresivamente hasta conseguir el cupo a la Copa del Mundo Sub-20, que se disputará desde el 20 de mayo de este año.

La despedida será este domingo a las 4:00 p. m frente a los venezolanos, partido en el que puede haber rotación en varias posiciones, priorizando a aquellos que no han tenido tantos minutos en el Sudamericano. “Es una buena posibilidad. Evaluaré primero a nuestros deportistas y veré cómo se han recuperado. Nuestra consigna es que todos somos importantes, todos nos necesitamos y quizás pueda haber algunos cambios para evaluar los que han tenido poca acción”, agregó Cárdenas.

“Creo que antes que merecernos las recompensas, reconocemos qué hicimos para llegar a donde estamos, la propuesta que hicimos y el valor con el que estos muchachos compitieron”, sentenció, felicitando a sus dirigidos por cumplir el reto por el que hicieron 15 microciclos de preparación con 22 amistosos incluidos.