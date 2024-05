Crimen en la 93: ¿quién es Jonathan Romero, el hombre al que Hernán Franco, agonizante, señaló como su asesino? Peligro, negocios y web porno

El testigo narra que Franco le decía que no gritara, y es en ese momento cuando llega Hugo Romero, con quien lo llevan a la Clínica del Country. “ Cuando nos subimos a la camioneta ya no hablaba bien , entramos a la clínica y como a los cinco minutos nos dijeron que había fallecido”, señaló.

“Habíamos tenido una charla el día anterior, él me dijo que había sido amenazado por Jonathan Romero, así me lo dijo siempre, y esta no fue la excepción. Un día antes, en su apartamento, me reuní con él, me dijo que tenía muchos temas de estrés y que tenían que ver con Jonathan Romero”, narró otro testigo.