Video: Karol G pasó tremendo susto en medio de un concierto en Paraguay; tuvo que huir del escenario

Por esta razón, con el objetivo de no poner en riesgo a todos los asistentes de su presentación, así como a su equipo de trabajo y a ella misma, la paisa decidió compartir un comunicado en el que expresó sus disculpas con los seguidores que esperaban con ansias su espectáculo. Además, aseguró que los iba a sorprender al siguiente día. Efectivamente, cumplió su promesa: los dejó acceder a peinados y maquillajes totalmente gratis .

La Bichota mostró su gran repertorio, quienes no pararon de cantar cada una de sus canciones. Foto: @Juanjo_guerrero | Foto: @Juanjo_guerrero

En el clip también se alcanza a ver que, entre el grupo de fans que no reaccionaron de la mejor manera, una mujer tomó por el cuello a la antioqueña, quien, como era de esperarse, se asustó y retrocedió . Ante la insistencia de esta fanática, la estrella colombiana optó por esconderse detrás de su equipo de seguridad para, posteriormente, retirarse del lugar.

que alguien me explique que coño paso aquí y por qué quedó expuesta de esa manera, por favor cuiden a karol g que es lo más valioso que nos queda pic.twitter.com/JUp1Fa8qYj

Tras lo ocurrido, en redes han reaccionado a favor de Karol G, destacando su disposición y buena energía a la hora de compartir su felicidad con sus fans , a quienes critican por no tener un buen comportamiento.

“El cansancio y el tiempo que dan para una foto, para que no la respeten, es obvio”; “bueno, sacó las garras La Bichota”; “Qué falta de respeto con el artista, tenemos que entender”, escribieron algunos internautas, tras ver las imágenes del susto que pasó la intérprete de Mientras me curo del cora, Mamiii, Tusa, Mañana será bonito, Mi ex tenía razón, entre otras, todo por darles gusto a sus seguidores, luego de deleitarlos con sus mejores éxitos en su show.