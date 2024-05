Los colombianos, agobiados por los impuestos en un sistema que asfixia a empresas y trabajadores: conozca qué es el 10-10-10

El país no puede continuar financiándose a tasas de interés altas para cubrir sus gastos. Explicado de manera sencilla, la deuda nacional es similar a una persona usando su tarjeta de crédito en la que el costo de las compras excede el monto pagado todos los meses, acumulando deuda a través del tiempo. No es saludable para la economía crecer a punta de deuda pública, que en el fondo termina generando inflación y encareciendo los costos de financiamiento para el Gobierno, las empresas y las personas naturales.

SEMANA hizo un análisis de los sistemas tributarios de los países más competitivos en el mundo, de la lista de la Ocde, y encontró características comunes. Por ejemplo, en algunos de sus sistemas no aplica ningún impuesto sobre la renta empresarial en las ganancias reinvertidas o retenidas. En otros casos, la tasa de tributación para las empresas es significativamente más baja que la colombiana. Hay impuestos fijos de alrededor del 20 por ciento sobre la renta individual. Igualmente, el impuesto a la propiedad en varios de estos sistemas se aplica solo al valor de la tierra. Además, los sistemas fiscales territoriales eximen de impuestos internos a las ganancias obtenidas en el extranjero por parte de empresas nacionales. En últimas, lo que indica todo esto es que se trata de sistemas tributarios simples que no causan mayores molestias a los que tributan.

Ante el complicado panorama macroeconómico en Colombia, la alta inflación, el elevado desempleo y la falta de inversión, es claro que las políticas del Gobierno actual, hasta ahora, no han funcionado. Mientras que países como México, Brasil y Estados Unidos tienen sus economías disparadas, infortunadamente ese no es el caso de nuestro país. De hecho, la inflación, aunque ha cedido, sigue estando muy por encima del rango meta del Banco de la República y ese se convierte en el peor impuesto para los menos favorecidos, porque pierden su poder adquisitivo. También para los ahorradores.

Como dice el legendario inversionista Warren Buffett: “La aritmética deja claro que la inflación es un impuesto mucho más devastador que cualquier cosa que haya sido promulgada por nuestra legislatura. El impuesto inflacionario tiene una capacidad fantástica para simplemente consumir capital. Para una viuda con sus ahorros en una cuenta de libreta del 5 por ciento, no hay diferencia si paga el ciento por ciento de impuesto sobre la renta sobre sus ingresos por intereses durante un periodo de inflación cero, o no paga impuestos sobre la renta durante años de inflación del 5 por ciento. De cualquier manera, se le ‘imponen impuestos’ de una manera que no le deja ningún ingreso real. Todo el dinero que gasta proviene directamente del capital. Le parecería escandaloso un impuesto sobre la renta del 120 por ciento, pero no parece darse cuenta de que una inflación del 5 por ciento es el equivalente económico”.