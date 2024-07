Andrés Pastrana aún desconoce por qué Petro lo demandó en julio y le envió otra contundente carta pidiéndole respuesta

El expresidente Andrés Pastrana le envió una nueva carta al presidente Gustavo Petro. Lo hizo este viernes 26 de julio y le reclama, entre otras, porque no le respondió un derecho de petición del 2 de este mes cuando le solicitó que le informara por qué razón los había demandado civilmente a él y a su hermano, el periodista, Juan Carlos Pastrana.

Como el primer mandatario no respondió, el líder conservador no tuvo otra alternativa que enviarle una nueva misiva. “El pasado 2 de julio presenté en su despacho un derecho de petición de información que hasta la fecha no ha sido contestado, a pesar de estar vencido para hacerlo”, encabezó Pastrana la misiva.