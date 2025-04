En la Ligue 1, donde este sábado, tras ganar 1-0 al Angers, se aseguró matemáticamente el título, aun cuando quedan seis jornadas para el final, no solo ha sobrevolado lo que va de campeonato sino que va camino de batir una buena cantidad de récords.

Sorteó los problemas con Dembelé

Pero no toda la temporada 2024-2025 ha sido un paseo triunfal para Luis Enrique, que e ntre octubre y diciembre se vio rodeado de críticas, que hicieron que se especulara sobre su futuro.

“Como él ha dicho, no somos hermanos y no es mi padre. No somos ‘bros’. Es una relación de entrenador y jugador”, llegó a decir Dembelé, marcando distancias.