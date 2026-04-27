Los 4 signos del zodiaco con mayores probabilidades de ganar la lotería en los últimos días de abril

A pocos días de que se termine el mes de abril, las predicciones astrológicas vuelven a captar la atención de quienes buscan un golpe de suerte antes de que termine el mes, pues hay quienes creen que los astros pueden inclinar la balanza a favor de ciertos signos del zodiaco, especialmente cuando se trata de juegos de azar como la lotería.

De acuerdo con la astrología, hay cuatro signos que tendrían una racha especialmente favorable en lo que resta del cuarto mes del 2026.

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

En estos últimos días de abril, la suerte podría manifestarse a través de juegos de azar, premios o incluso dinero que llega sin previo aviso.

La recomendación es confiar en la intuición al elegir números y no dejar pasar oportunidades pequeñas que podrían convertirse en grandes ganancias.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Su naturaleza arriesgada podría jugar a favor en este cierre de mes, especialmente si decide probar suerte en la lotería. La clave estará en actuar con seguridad, pero sin caer en excesos.

La energía disponible sugiere momentos de suerte inesperada, de los que llegan cuando menos se esperan y cambian el rumbo.

Horóscopo Foto: Tomada de lacuarta.com

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Para Escorpio, los últimos días de abril traen una combinación interesante entre intuición y oportunidades económicas. Este signo, conocido por su percepción, podría tener una ventaja al momento de tomar decisiones relacionadas con el azar.

Aunque no es un signo que dependa de la suerte, en este periodo podría encontrar en ella un aliado inesperado.

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Durante los últimos días de abril, este signo podría experimentar golpes de suerte ligados a decisiones impulsivas pero acertadas.

La recomendación es prestar atención a señales, sueños o coincidencias que podrían guiar hacia una elección favorable.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.