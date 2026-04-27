Sporting Cristal vs. Junior de Barranquilla: horarios y canal para ver el partido de la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla está listo para su tercera salida en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo barranquillero ya tiene asegurada su presencia en los playoffs de la Liga Betplay y ahora se concentra en repuntar en el máximo torneo de la Conmebol.

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El comienzo de los equipos colombianos en la Copa Libertadores no fue para nada fácil y se ven las costuras de un fútbol que aún le falta desarrollo si se compara con otras ligas que se presentaron con algo más de jerarquía que los clubes del FPC. Junior de Barranquilla tiene la obligación de recuperarse en Perú tras la caída en la segunda fecha en Asunción.

En estos momentos, Junior es último en el grupo F con solamente un punto, obtenido en el debut ante Palmeiras en Cartagena que al menos le evita el puntaje perfecto de seis unidades. Luego, se enfrentó a Cerro Porteño de Paraguay, con el que cayó 1-0. Su próximo rival es el Sporting Cristal, que es considerado el tercer club más grande del fútbol peruano.

Junior de Barranquilla y Alfredo Arias en medio del debut de Copa Libertadores 2026 Foto: AFP

Sporting Cristal no la está pasando bien en el torneo local y está muy abajo en la tabla de posiciones. En la Liga de Perú, es 12° con apenas 14 puntos y seis derrotas (cuatro victorias y dos empates). Por su parte, Junior de Barranquilla está en la zona alta de la Liga Betplay con 32 unidades y serias opciones de obtener la ventaja deportiva en los playoffs si gana en la última fecha ante Deportivo Pasto.

Con las cosas en el FPC en cierta tranquilidad y un buen nivel deportivo, el gigante de Barranquilla se instala en Lima para enfrentar la tercera fecha en la Copa Libertadores y tumbar a Sporting Cristal. Ve una gran oportunidad para ‘cuadrar caja’ en condición de visitante.

Horarios y canal para ver Sporting Cristal vs. Junior

El equipo barranquillero es de los primeros de Colombia en tener acción esta semana en la Copa Libertadores y el objetivo no es otro que ganar para avanzar en la tabla de posiciones. El técnico Alfredo Arias tiene toda su nómina a disposición, incluidos Luis Muriel, Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Jermein Peña, Yimmy Chará y Cristian Barrios.

El partido se disputará en el estadio Alejandro Villanueva de Lima este 28 de abril a partir de las 9:00 pm, hora colombiana. Tendrá la transmisión de ESPN / Disney + en su aplicación móvil y canal de TV en diferentes operadores en el país.