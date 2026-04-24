Junior se complica en Cúcuta y mueve la zona alta de la tabla: aviso para Pasto, América de Cali y Once Caldas

Junior de Barranquilla fue visitante en el estadio General Santander ante el Cúcuta Deportivo y no pudo sacar el triunfo luego de comenzar ganando tras un gol de Luis Fernando Muriel. El ‘Tiburón’ cedió un empate 1-1 con el ‘Motilón’ y no pudo ascender de gran forma en la zona alta de la tabla de posiciones.

Cabe recordar que los dos primeros tendrán la ventaja deportiva, que Atlético Nacional ya confirmó en el primer lugar. La pelea se concentra en la segunda casilla, donde Junior escaló parcialmente, pero el gol del Cúcuta lo bajó de allí y le abre posibilidades a América de Cali y Once Caldas. Deportes Tolima ya no alcanza.

Junior vs. Cúcuta Foto: Colprensa

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