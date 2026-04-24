Así les contestó Mackalister Silva a los que le inventan versiones en Millonarios: fue certero

Millonarios regresó a la victoria ante Deportes Tolima en El Campín, lo que le permitió reactivar sus posibilidades de clasificación a las finales de la Liga BetPlay 2026-II.

Si bien aún el panorama parece complejo, lo que se piensa es que de ganar en el próximo partido ante Alianza FC las cuentas podrían dársele, si recibe también la ‘ayuda’ de América en el clásico con Deportivo Cali.

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Dicha victoria frente a los pijaos sirvió también para quitarse un piano que llevaban a cuestas referentes como Mackalister Silva, a quienes los habían señalado por, supuestamente, estar haciéndole el ‘cajón’ al entrenador Fabián Bustos.

En rueda de prensa postpartido, el capitán puso la cara como lo hace en las victorias y derrotas para refutar lo que se dijo en su contra: “Dime una sola vez que las cosas no hayan salido y yo no esté haciendo el cajón o yo no tenga divivido el grupo. Dime una. ¿Sí me entiende?“.

🎙️ | "¿Cuántos años llevamos que cada vez que pasa algo yo estoy haciendo el cajón?".



“Hay que fijarse de dónde sale esa primera piedrita ¿no será que algunos no quieren que estemos?"



David #MackalisterSilva y Fabián #Bustos 🇦🇷 en RDP 🎙️ pic.twitter.com/pkwnL71TGa — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) April 24, 2026

“Cuando las cosas no salgan bien, si la solución es que soy el culpable, la asumo y es que Dios quiere que así pase, ¿me entiendes?. Yo mientras tenga la posibilidad de jugar, voy a seguir poniendo la cara, voy a seguir a salir a darlo todo, que a veces salen o no salen las cosas, está bien", sentenció sin importarle las críticas injustificadas.

Ante los rumores con los que lo vinculan, el capitán azul dio cuenta de que no se deja amedrentar porqué es fiel creyente de :“para verdades, el tiempo”.

Bustos no acepta versiones malintencionadas

Fabián Bustos también tomó la palabra para hablar de todo aquello que se habló de Millonarios previo al juego con Deportes Tolima. Entre tanto que se dijo, se llegó a aseverar que el DT podría salir en plena campaña rumbo a Universitario de Perú.

Al respecto de eso, así como otros temas que rondaron a Millonarios en los últimos días, el entrenador fue certero para responder en El Campín.

“A mí me gusta tener disciplina (...). Desde que estoy, me han demostrado trabajo, ganas, esfuerzo, nos equivocamos, perdimos partidos, ganamos partidos, seguimos luchando. No ha habido ni una indisciplina, ni una”, reconoció de sus dirigidos.

“Ni una indisciplina, yo le llamo a que un jugador venga con estado etílico, que falte, que no venga, que se pelee, que es normal que se pueden pelear algunos porque no somos todos amigos y por lo general en los planteles siempre hay algunos. No es el caso”, aclaró de dinámicas normales que se viven en el fútbol.

A su vez cuestionó los que divulgan la información, porqué según Bustos, podrían ser algunos que deseen el cargo que este actualmente tiene en Millonarios.

Fabián Bustos, técnico de Millonarios, al lado de los dirigentes Enrique Camacho y Ariel Michaloutsos. Foto: Cristian Bayona

“Hay que fijarse dónde sale la primera piedrita. ¿No será que algunos no quieren que estemos? Es normal, hoy hay rivales que no quieren que nosotros estemos, pero nada, la verdad, el grupo trabaja, tenemos errores, tenemos virtudes y vamos a seguir por ese camino", firmó esperanzado de lograr el objetivo de la clasificación a las finales de Liga BetPlay.