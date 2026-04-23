La joya colombiana por la que Nacional, Millonarios y América preguntaron: juega en el extranjero

Luis Miguel Angulo es un atacante colombiano de 22 años que juega en Peñarol de Uruguay. Salió de Alianza FC hacia el fútbol extranjero, vistiendo además la camiseta de equipos como Talleres de Córdoba (Argentina), Platense (Argentina) y Central Córdoba (Argentina).

Parece que Luis Miguel Angulo está cómodo en Peñarol, donde tiene contrato hasta diciembre de 2026 y ostenta un valor en el mercado de 2.5 millones de euros. Esto según datos de la plataforma web Transfermarkt.

Sin embargo, su buen presente despierta el interés de varios equipos, y según el propio Luis Miguel Angulo, tres grandes de Colombia ya lo han tenido en el radar para sumarlo como fichaje a lo largo del tiempo.

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Luis Miguel Angulo confirma que ha habido interés de Millonarios, Nacional y América en él

“Con Nacional uve acercamiento en el último tiempo, también con Millonarios en su momento. De hecho a mi hermano le mando un saludo muy especial, porque juega en Millonarios”, le dijo Luis Miguel Angulo a MorninGol de As Colombia.

Y siguió: “El tema de América, también. El club del cual soy hincha y lo digo abiertamente, en un momento. Pero bueno, no se ha dado y espero que pronto pueda, obviamente. Me encanta el fútbol colombiano, veo casi todos los partidos, estoy pendiente siempre”.

“En algún momento seguramente voy a estar en el fútbol colombiano. No sé si va a ser mañana, o en unos años, pero espero en algún momento poder volver y disfrutar de mi país”, aclaró Angulo en su intervención.

🗣️“Con Nacional he tenido acercamientos en el último tiempo. Con Millonarios y América en otro momento”, Luis Miguel Angulo, delantero de Peñarol, con Sebastián Bejarano y Juan Lozano en el #MorninGol de #ASColombia pic.twitter.com/t3KJRz4ET6 — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) April 23, 2026

Con eso último que mencionó, Luis Miguel Angulo lo deja todo claro: la posibilidad de regresar a Colombia sí está latente, y con el acercamiento que ha tenido de varios clubes del FPC puede volverse algo tangible según el paso del tiempo.

Luis Miguel Angulo piensa en Peñarol

Mientras tanto, Luis Miguel Angulo sigue prestando sus buenas actuaciones al Peñarol uruguayo. No solo disputan las competencias locales, sino también la Copa Libertadores, un torneo que dicho club conoce muy bien.

De hecho, Luis Angulo ya vino a Colombia por la Copa Libertadores 2026. Fue el pasado 9 de abril, cuando junto a Peñarol rescataron un empate de oro ante Santa Fe, en la primera fecha del grupo E de la competencia.

Aún queda un cara a cara entre el Peñarol de Angulo y Santa Fe, pero ya será en Uruguay y está programado para el 27 de mayo.