Santa Fe tampoco pudo en Libertadores y Peñarol saca oro en Bogotá: posiciones del grupo E

Este jueves, 9 de abril de 2026, Independiente Santa Fe y Peñarol empataron 1-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Fue duelo válido por la primera fecha del grupo E en la Copa Libertadores.

Se trató de un partido movido entre ambos clubes. Independiente Santa Fe pegó primero, al minuto 20′, gracias a un gol de Emanuel Olivera. El defensor argentino cabeceó en el área, tras un tiro de esquina a favor del cardenal.

¡¡JUSTO A LOS URUGUAYOS, DESDE LA PELOTA PARADA!! Cabezazo letal de Olivera, para marcar el 1-0 de Independiente Santa Fe ante Peñarol... ¡Locura en El Campín!



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Con ese 1-0 iluminando la capital de la República, se fueron al descanso, pero las molestias físicas acabaron pasando factura en Santa Fe. Tres cambios en 45 minutos, tras las salidas de Yilmar Velásquez, Maximiliano Lovera y hasta el propio portero Andrés Mosquera Marmolejo, este último luego del descanso, fueron claves.

Aunque Santa Fe estuvo concentrado en defensa, en una jugada falló. Los centrales no pudieron contener el ataque de Matías Arezo, quien remató de media distancia y puso el 1-1 que silenció el coloso de la 57, a los 59 minutos del segundo tiempo.

¡¡DE GUAPO, MATI!! Arezo la peleó como un toro, se sacó de encima a sus rivales a pura gambeta y definió con un latigazo para el 1-1 de Peñarol ante Independiente Santa Fe, en Colombia.



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Ese 1-1 fue el marcador final, siendo un puntazo de oro para los uruguayos. Ahora, Santa Fe visitará a Corinthians, el miércoles 15 de abril, en Brasil.

Tabla de posiciones en el grupo E de la Copa Libertadores

Corinthians venció 2-0 a Platense, por lo que es el líder de la zona. Santa Fe y Peñarol persiguen al elenco brasileño con un punto y ahora todo queda para definirse en la segunda fecha. Luego de ella, se sabrá quién toma ventaja.

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Datos generales del Santa Fe vs. Peñarol

Marcador final : Santa Fe 1 - 1 Peñarol

: Santa Fe 1 - 1 Peñarol Fecha : 9 de abril de 2026

: 9 de abril de 2026 Estadio : Nemesio Camacho El Campín

: Nemesio Camacho El Campín Alineaciones:

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Andrés Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Luis Palacios, Omar Fernández, Yilmar Velásquez; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Agustín Ferreira Zagas, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Roberto Nicolás Fernández, Luis Angulo, Jesús Trindade, Leonardo Fernández López; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre